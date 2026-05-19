Superendividamento: Desenrola 2.0 ajuda a limpar o nome; saiba como

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O governo lançou em 4 de maio de 2026 a nova fase do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola 2.0. Com duração de 90 dias, a iniciativa oferece uma oportunidade para milhões de brasileiros limparem o nome, com foco em débitos de até R$ 15 mil por instituição financeira. Os descontos podem chegar a 90% do valor total, representando um alívio significativo para quem enfrenta o superendividamento.

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Quem pode participar do Desenrola 2.0?

Para ser elegível à nova fase do programa, é preciso atender a alguns critérios específicos. Confira os principais requisitos:

Renda: Ter renda mensal de até cinco salários mínimos (equivalente a R$ 8.105 em 2026) ou estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Valor da Dívida: Possuir dívidas que não ultrapassem R$ 15 mil por cada instituição financeira.

Período da Dívida: As dívidas devem ter sido contraídas até 31 de janeiro de 2026 e apresentar um atraso no pagamento entre 90 dias e dois anos.

Tipo de Dívida: O foco do programa está em débitos bancários, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

É importante destacar uma nova regra do programa: os participantes terão o CPF bloqueado para realizar apostas online (bets) por um período de 12 meses após a adesão.

Passo a passo para renegociar suas dívidas

Diferente de fases anteriores, o processo de renegociação do Desenrola 2.0 é realizado diretamente com os credores. Siga os passos abaixo para participar:

Identifique suas dívidas: Faça um levantamento de todas as suas dívidas elegíveis e em quais instituições financeiras elas estão. Entre em contato com o credor: Procure os canais oficiais de atendimento do seu banco ou financeira (agências, aplicativos, site oficial ou central telefônica) e informe o seu interesse em participar do Desenrola 2.0. Analise a proposta: O banco apresentará uma proposta de renegociação, com o valor do desconto e as opções de parcelamento. Avalie com cuidado se as condições cabem no seu orçamento, pois os termos variam entre as instituições. Formalize o acordo: Se concordar com os termos, formalize o acordo. Após a compensação do pagamento da primeira parcela (ou da cota única), a instituição financeira tem o prazo de até 5 dias úteis para retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Atenção aos Golpes

Fique atento a tentativas de fraude. O Governo Federal não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp para a renegociação, nem cobra taxas antecipadas de liberação. Todo o processo deve ser feito exclusivamente através dos canais oficiais do banco onde você possui a dívida ou pelo portal oficial gov.br.

O Desenrola 2.0 faz parte de uma ampla iniciativa interministerial para combater o endividamento nacional. Além da vertente para famílias, o pacote inclui as modalidades Desenrola Fies (para estudantes inadimplentes com o fundo de financiamento) e Desenrola Rural (focado em agricultores familiares e assentados da reforma agrária). A medida visa aquecer a economia, permitindo que milhões de consumidores recuperem o poder de compra e o acesso ao crédito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.