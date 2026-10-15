Capela Velório do Barreiro reabrirá as portas após reforma
Fechado desde 9 de março, espaço volta a receber cerimônias de despedida a partir de segunda-feira (19/10)
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A Capela Velório do Barreiro, localizada na Rua Vicente de Azevedo, 393, no Barreiro de Baixo, em Belo Horizonte, será reaberta à população, na próxima segunda-feira (19/10), para ritos de despedidas de entes queridos. O espaço foi fechado temporariamente em 9 de março, para obras de revitalização.
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A reforma completa do espaço incluiu reparos no telhado, substituição de tubulações nos banheiros, troca do piso nas áreas comuns, melhorias nos portões, revisão elétrica e pintura geral.
Também foram feitos um novo paisagismo nos canteiros da capela e a revitalização das placas de identificação, além da pintura de bancos nos espaços de convivência.
Com a reabertura da Capela Velório do Barreiro, a população pode procurar o serviço diretamente no local ou nos canais oficiais da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
Serviço
Capela Velório do Barreiro
Endereço: Rua Vicente de Azevedo, 393, Barreiro de Baixo
Atendimento administrativo: todos os dias, das 7h às 18h
Velórios: todos os dias, das 7h às 17h
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