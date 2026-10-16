Desviar o olhar durante uma conversa nem sempre é timidez: o gesto pode ter uma função ligada ao pensamento e à resposta que a pessoa está tentando formular

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Estudos da psicologia apontam que desviar os olhos durante uma conversa acontece com pessoas em diversas partes do mundo. Historicamente, muitos entendiam que baixar a vista representava timidez ou falta de educação. Especialistas contrariam essa ideia tradicional e revelam que essa conduta tem ligação com o foco mental.

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A explicação científica indica que quem não foca no rosto do interlocutor ao falar busca formular uma resposta adequada. Essa atitude costuma ocorrer especialmente quando o indivíduo enfrenta momentos avaliados como situações de tensão comunicativa.

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Estudos sobre o contato visual

Para alcançar os dados apresentados, profissionais analisaram 29 conversas entre adultos e conseguiram identificar esse padrão incomum no comportamento humano.

Especialistas da "Frontiers in Psychology" concluíram que manter os olhos direcionados ao outro serve a propósitos específicos: monitorar reações do interlocutor e impedir interrupções. A pesquisa também comprovou que a pessoa que escuta passa mais tempo fitando o companheiro de diálogo do que aquele que pronuncia a fala.

O ato de baixar a vista serve justamente para que o falante mantenha a atenção concentrada nas frases que pretende emitir. Esse mecanismo auxilia o processamento das palavras ao longo de todo o diálogo.

Processamento verbal e efeitos no cérebro

A publicação da revista "Cognition" detalhou que sustentar a conexão visual contínua dificulta o cumprimento de tarefas verbais. Durante as análises, participantes demoravam mais tempo para elaborar palavras quando olhavam diretamente nos olhos dos seus ouvintes.

Esse atraso na fala ficava mais evidente à medida que aumentava o nível de complexidade das respostas exigidas. Diante desses testes, os especialistas listaram vantagens diretas geradas pelo ato de afastar a visão:

auxilia a pensar melhor;

economiza energia gasta pela mente;

diminui a intensidade da interação comunicativa;

reduz a ansiedade e o nervosismo durante a conversa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cientificamente, sustentar a troca de olhares consome muita atenção cerebral e produz carga mental excessiva. Apesar das vantagens para a concentração, psicólogos recomendam observar o contexto antes de interpretar a atitude, pois baixar o olhar pode soar como falta de respeito em certas ocasiões.