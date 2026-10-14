Você caminha enquanto fala ao telefone? Especialistas discutem o que esse movimento pode ter a ver com a forma de processar informações durante uma ligação

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O simples ato de caminhar de um lado para o outro durante uma ligação telefônica é um comportamento habitual realizado sem percepção consciente. Especialistas em psicologia apontam que esse movimento contínuo não possui ligação com nervosismo. A ação acontece porque o cérebro precisa processar a informação da conversa telemática de forma mais favorável quando não existem estímulos visuais disponíveis no ambiente.

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Nas interações presenciais, as palavras faladas ganham o reforço direto de gestos corporais, expressões faciais e movimentos de cabeça. Durante uma chamada por telefone, os fatores que projetam proximidade, como a gesticulação, ficam isolados. Com isso, quem escuta precisa dedicar foco redobrado à voz do interlocutor, às pausas aplicadas e à entonação utilizada na mensagem.

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Apoio físico para o raciocínio

Caminhar enquanto conversa torna-se um acompanhamento físico para o esforço mental que a sustentação da atenção exige. Esse deslocamento corporal oferece vantagens práticas durante a ligação:

ajuda a seguir com precisão o ritmo das palavras pronunciadas;

mantém o foco na troca comunicativa;

facilita a organização estruturada das próprias ideias.

Profissionais da área orientam que ninguém interprete esse comportamento de forma automática como indício de ansiedade ou tensão nervosa. Muitas pessoas adotam esse hábito por se sentirem mais confortáveis dessa maneira, avaliando que a movimentação auxilia a interiorizar o conteúdo transmitido pelo interlocutor.

Impacto da ausência visual na comunicação

Pessoas que preferem andar espontaneamente ao longo de uma chamada telefônica trabalham melhor a própria concentração, estruturam pensamentos com rapidez e acompanham a cadência da conversa. A ausência de contato visual tem um peso considerável nessa dinâmica, embora esse fator isolado não justifique plenamente por qual motivo o indivíduo resolve se levantar e percorrer um espaço.

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Especialistas em psicologia detalham que, ao manifestar comportamentos inconscientes, a interiorização das palavras ocorre de maneira mais direta, acelerando igualmente a elaboração da resposta. Dessa forma, percorrer um cômodo de ponta a ponta enquanto conversa ao telefone não indica nervos, configurando uma estratégia em que o corpo atua em conjunto com a mente para assimilar dados com maior eficiência.