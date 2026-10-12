A campanha eleitoral é digital também

O presidente Lula, entra no segundo turno em pequena desvantagem. Ele tenta corrigir os muitos erros de campanha para tentar uma virada. Não é impossível. A distância entre os dois foi de 1,87 ponto percentual. A campanha, fria e desinteressada, favoreceu o candidato na oposição radical a tudo que o governo Lula representa, inclusive no que ele tem de positivo. Para ganhar, Lula terá que arrumar e esquentar a campanha, além de mostrar mais empenho. Ele também perdeu a corrida no campo digital.

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A sociedade digital emergente impactou mais forte esta corrida eleitoral. Não falo da visão simplista que resume tudo à disseminação de fake news determinada pela lógica das plataformas. É um fenômeno mais complexo e ainda mal entendido. O digital marcou o primeiro turno presidencial e a eleição para a Câmara dos Deputados. As fake news continuam a ser espalhadas, mas convivem na rede com mensagens motivadoras e positivas propondo uma sociedade diferente. Jovens candidatos, de todas as colorações políticas, concentraram sua campanha no plano digital. Gastaram muito menos dinheiro, rodaram menor número de redutos eleitorais e não ficaram prisioneiros das desanimadoras aparições 4x4 na TV.



A eleição deste ano de 2026 talvez seja a primeira em que o digital e o analógico se entrelaçaram mais profundamente. Mais que isso, uma pequena bancada mais jovem, de extrema direita, de direita e de esquerda se elegeu principalmente pelo meio digital. São os embriões de futuros partidos digitais que serão parte integral da democracia digital. A influência digital na eleição não pode ser descartada nem transformada em uma grande teoria conspiratória que torna a decisão do eleitor um reflexo condicionado pelas redes sociais ou um subproduto dos algoritmos.



Como em todas as dimensões da vida social, a história única é enganosa, como já nos lembrou Chimamanda Adichie. As pessoas imersas na sociedade digital emergente têm desejos, interesses e necessidades diferentes, que são formatados por sua condição na sociedade física e por novos padrões de interação e sociabilidade. Muitas não estão na economia tradicional, preferindo viver por conta própria, com seu pequeno ou médio negócio online ou “figital”, como Uber, AirBnb, que se contrata por aplicativo um serviço no plano físico. Outros sobrevivem como entregadores do comércio digital. E não podemos nos esquecer dos “consumidores digitais” que preferem comprar on-line.



Tive acesso com exclusividade aos dados da Quaest de acompanhamento digital dos candidatos a presidente. O Índice de Popularidade Digital da Quaest varia de 0 a 100. Lula e Flávio Bolsonaro subiram nesse índice diário. Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente na corrida de seguidores. Lula (PT) se manteve na frente até 30/9. Faltando dois dias para a eleição Bolsonaro, o filho, ganhou mais de 400 mil seguidores em um dia, somando todas as suas redes. Lula terminou o dia com saldo positivo menor, de mais de 100 mil. Na semana de 28/9 a 3/10, de consolidação final das preferências eleitorais para o primeiro turno, Flávio Bolsonaro ficou em primeiro lugar com 76,1 pontos e Lula em segundo, com 73,3.



Nos indicadores que interpreto como popularidade digital estrita, fama e interesse, Lula ficou ligeiramente à frente de Flávio Bolsonaro. Em “fama”, visibilidade do conteúdo, número de seguidores e alcance no digital, Lula ficou com 4 pontos e Flávio Bolsonaro, com 3,4. Em “interesse”, que considera acessos, volume e aumento recente nas buscas, Lula, 4,0 e Flávio Bolsonaro, 3,5. Foi nos indicadores de engajamento e mobilização, a participação ativa, que a desvantagem do presidente apareceu. Em “engajamento”, que junta número de interações, comentários e curtidas, Lula teve 3,5 pontos e o candidato da extrema direita, 4 pontos. Em “mobilização”, grau de compartilhamentos, repostas e menções espontâneas, Flávio Bolsonaro, com 4 pontos, ficou bem à frente de Lula, com 2,6 pontos.



Entre os 30 deputados federais eleitos mais votados, todos menos 4 têm presença digital significativa. Interagem com espontaneidade nas redes e são jovens. Este segmento tende a crescer muito mais nas próximas eleições, não apenas por causa da evolução da sociedade digital, mas também por efeito-demonstração, estimulando novas candidaturas digitais. O custo muito inferior de campanha com impulsionamentos nas redes é um incentivo ao surgimento de novas candidaturas digitais. Permite romper a barreira representada pelo viés de reeleição dos fundos partidário e eleitoral.

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Esses 26 campeões de voto têm presença digital alta ou muito alta, número muito grande de seguidores e forte interação durante o período da campanha. Fazem parte desse grupo digital pessoas de extrema-direita, de esquerda, centro-direita e centro-esquerda. A associação entre juventude, centralidade das plataformas digitais na campanha e alta votação é significativa. Essa “bancada digital” pode ser o início de um processo de transição geracional na Câmara Federal.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.