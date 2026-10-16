MSCI inicia consulta sobre proposta de reclassificação da Indonésia: de Mercado Emergente para Mercado Independente (Standalone Market)

A MSCI anunciou o início de uma consulta sobre uma proposta para reclassificar os índices MSCI Indonésia, passando-os da categoria de Mercado Emergente para a de Mercado Independente. A MSCI divulgará sua decisão final até o final de junho de 2027 e poderá fornecer atualizações intermediárias sobre o feedback dos participantes do mercado durante o período de consulta.

Como parte da Revisão de Classificação de Mercados de junho de 2026, a MSCI informou que os participantes do mercado levantaram preocupações significativas quanto à possibilidade de investimento no mercado acionário indonésio, incluindo a persistente opacidade nas estruturas acionárias e suspeitas de negociações coordenadas. Embora as autoridades indonésias tenham anunciado reformas — incluindo maior transparência sobre acionistas com participação superior a 1%, divulgação mais detalhada da classificação de investidores, relatórios sobre Alta Concentração Acionária (HSC) e um cronograma para atingir um free float (ações em livre circulação) mínimo de 15% — investidores institucionais enfatizaram a necessidade de uma implementação consistente e de evidências de um impacto material e sustentado decorrente desses anúncios. Em junho, a MSCI indicou que, caso não houvesse um progresso suficiente até a Revisão de Índices de novembro de 2026, a empresa consideraria iniciar uma consulta sobre a reclassificação do mercado indonésio.

Participantes do mercado indicaram à MSCI que, até o momento, não se observou um progresso suficiente e consistente no mercado acionário indonésio. Apesar das reformas anunciadas, persistem preocupações significativas quanto a disfunções no mercado, incluindo a continuidade de suspeitas de negociações coordenadas e a falta de evidências de uma fiscalização efetiva.

Diante disso, a MSCI considera que a manutenção da Indonésia na categoria de "Mercado Emergente" (Emerging Market) já não é apropriada e está iniciando uma consulta sobre uma proposta de reclassificar o país como um "Mercado Isolado" (Standalone Market). Segundo os participantes do mercado, uma reclassificação para a categoria de "Mercados de Fronteira" (Frontier Markets) não refletiria adequadamente a gravidade dos problemas existentes. A MSCI pretende seguir com a reclassificação proposta, a menos que a consulta aponte evidências claras de melhorias substanciais na governança e no funcionamento do mercado que justifiquem uma reconsideração.

A MSCI manterá a suspensão — já em vigor — de certas alterações relacionadas aos índices para ativos indonésios, decorrentes de revisões de índices ou eventos corporativos, até novo aviso. Sob essa diretriz, a MSCI não implementará aumentos nos Fatores de Inclusão de Estrangeiros (Foreign Inclusion Factors – FIF) ou no Número de Ações (Number of Shares – NOS), nem realizará inclusões no índice MSCI Indonesia Investable Market Index (IMI) ou migrações para categorias de maior capitalização.

A MSCI continuará a excluir ativos identificados pelas autoridades indonésias sob a estrutura HSC e a utilizar dados de divulgação de participação acionária (acima de 1%) para ajustar as estimativas de ações em livre circulação.

A MSCI convida os participantes do mercado a enviarem suas contribuições sobre esta proposta de reclassificação dos índices *MSCI Indonesia* até o dia 30 de abril de 2027. A decisão final será anunciada até 30 de junho de 2027. Mais detalhes podem ser encontrados no documento de consulta, disponível em: https://www.msci.com/index-consultations. Para participar da consulta, envie suas considerações por e-mail para clientservice@msci.com.

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