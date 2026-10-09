Kátia Cubel fala sobre reputação na infraestrutura

Referência em construção de imagem institucional, a consultora e jornalista Kátia Cubel vai falar sobre “Reputação, Posicionamento e Credibilidade” no encerramento do seminário MB 2026 – Mulheres a Bordo, em Brasília, no próximo dia 15 de outubro. O evento vai reunir especialistas dos segmentos de Logística e Infraestrutura, entre 14h e 18h, para debater “como alavancar a infraestrutura no Brasil, conectando sustentabilidade e desenvolvimento”; “logística, crescimento e regulação” e “cadeias inteligentes de logística”, entre outros temas. O encontro será no auditório da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com vagas limitadas.

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“Em um mercado altamente competitivo e estratégico, a imagem institucional tornou-se um dos ativos mais valiosos para o êxito de profissionais e de organizações. Os setores de logística e infraestrutura lidam com grandes obras, contratações públicas, sustentabilidade, elevado nível de exposição e constantes riscos de imagem. É necessário saber se posicionar. Credibilidade, autoridade no que se faz e confiança da opinião pública são atributos de sustentabilidade e de governança, e impactam na percepção e nas decisões de investidores, parceiros e clientes”, destaca Kátia Cubel.

Mentora de lideranças de instituições públicas e privadas, Kátia Cubel alia uma vasta experiência prática com a consistência acadêmica dos mestrados em Neuromarketing e em Comportamento Não Verbal e Detecção de Mentiras. No treinamento de profissionais para adensamento de reputação e de credibilidade, atuou em instituições como Cade, TCU, Antaq e TSE. Dirige há 30 anos a Engenho Comunicação, é consultora de organizações no Brasil e no exterior e lidera causas de cidadania nas iniciativas Prêmio Engenho de Comunicação, Prêmio Engenho Mulher, Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho e Festival de Jornalismo Recife.

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Sua participação irá encerrar o MB 2026, com moderação da jornalista Paula Bertelli – Gerente de Comunicação na BTP. Outros especialistas de renome estarão entre os conferencistas. Entre eles, a advogada Flávia Takafashi (ex-diretora da Antaq), o diretor-geral da ANTT, Guilherme Théo, Adriana Pessotti (Diretora Jurídica e Regulatória na Vports Autoridade Portuária), Gabriela Costa (Diretora-Executiva na ATP) e Gilmara Temoteo (Diretora-Executiva na ABEPH).