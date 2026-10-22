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ELEIÇÕES 2026

Quem não fez biometria pode votar? Saiba como proceder antes do segundo turno

Justiça Eleitoral mantém regras de identificação; eleitor sem digital cadastrada precisa assinar o caderno de votação na mesa receptora

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
22/10/2026 17:24 - atualizado em 22/10/2026 17:24

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Quem não fez biometria pode votar? Saiba como proceder antes do segundo turno
Eleitores com cadastro biométrico podem ser identificados por digitais; quem não tem, assina o caderno de votação crédito: Beto Magalhães/EM

Neste domingo (25/10) acontece o segundo turno das eleições de 2026. Eleitores que ainda não registraram as impressões digitais na Justiça Eleitoral podem participar normalmente da votação, conforme as diretrizes oficiais.

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Na prática, o processo para quem não realizou o procedimento biométrico muda apenas na etapa de identificação perante a mesa receptora de votos. Após conferir os dados nos registros oficiais, caso não tenha a biometria cadastrada ou o leitor óptico não consiga coletá-la, o mesário solicitará a assinatura do votante no caderno da seção eleitoral. Essa rubrica formaliza o comparecimento do cidadão e valida sua participação na escolha dos representantes.

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Os únicos requisitos indispensáveis para exercer o direito ao voto são estar com a situação eleitoral regularizada e apresentar um documento oficial de identificação com foto — como RG, CNH, passaporte ou o E-título — na seção eleitoral designada. É possível verificar a situação cadastral e o local de votação previamente pelo aplicativo e-Título ou no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eleitores com pendências documentais ou que ainda precisem coletar a biometria devem regularizar o cadastro perante o cartório eleitoral a partir de novembro de 2026, quando os serviços cadastrais forem reabertos após o término de todo o processo de votação.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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