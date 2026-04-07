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JUSTIÇA ELEITORAL

Biometria na Justiça Eleitoral: veja por que e como fazer seu cadastro

O cadastramento biométrico busca aumentar a segurança do processo de votação; entenda a importância e veja como verificar se o seu já está em dia

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
07/04/2026 17:38 - atualizado em 07/04/2026 17:38

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Biometria na Justiça Eleitoral: veja por que e como fazer seu cadastro
A biometria é um passo fundamental para garantir a segurança e a lisura do processo eleitoral brasileiro crédito: TSE/ Divulgação oficial

A identificação biométrica se tornou uma peça central para a segurança do processo eleitoral no Brasil. Implementada pela Justiça Eleitoral, a tecnologia utiliza as impressões digitais e fotografia para confirmar a identidade do eleitor no momento da votação, garantindo que cada cidadão vote uma única vez e evitando fraudes.

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Com a proximidade de prazos importantes do calendário eleitoral, como o fechamento do cadastro para as eleições de 2026 (previsto para 7 de maio daquele ano), muitos brasileiros buscam regularizar a situação de seu título. A coleta dos dados biométricos é um passo fundamental nesse processo, pois adiciona uma camada extra de proteção e modernidade às urnas eletrônicas, que já são um sistema auditável.

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O objetivo principal é simples: certificar que a pessoa que se apresenta para votar é, de fato, a titular daquele documento. Isso impede que alguém tente se passar por outro eleitor, seja por perda de documentos ou qualquer outra tentativa de fraude, fortalecendo a lisura das eleições.

Como verificar sua situação biométrica

Saber se seus dados já foram coletados é um procedimento rápido e pode ser feito inteiramente on-line. A consulta evita deslocamentos desnecessários aos cartórios eleitorais. Para verificar, basta seguir estes passos:

  1. Acesse o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou utilize o aplicativo e-Título.

  2. Procure pela seção “serviços eleitorais” ou uma opção similar.

  3. Seleciona “autoatendimento eleitoral” e depois “consultar situação eleitoral”.

  4. Informe seu nome completo, CPF ou o número do seu título de eleitor.

  5. O sistema informará imediatamente o status do seu cadastro, incluindo se a biometria foi coletada ou se há alguma pendência.

O que fazer se a biometria estiver pendente

Caso sua biometria ainda não tenha sido cadastrada, é preciso comparecer a um cartório eleitoral ou a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral em sua cidade. O procedimento geralmente é rápido e exige a apresentação de um documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência recente.

No local, um atendente fará a coleta das suas impressões digitais, da sua assinatura e de uma foto. É importante ressaltar que a ausência de biometria não impede o eleitor de votar, desde que o título esteja regular. No entanto, a biometria é obrigatória para solicitar operações eleitorais como transferência de domicílio, revisão de dados ou emissão do primeiro título.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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