Seu rosto é a nova senha: como a biometria facial está no seu dia a dia

Desbloquear o celular com o rosto já se tornou uma ação cotidiana para milhões de brasileiros. No entanto, essa tecnologia, conhecida como biometria facial, está se expandindo rapidamente para muito além da tela do smartphone. Hoje, ela já permite realizar pagamentos, embarcar em aviões e acessar prédios comerciais, substituindo senhas e documentos físicos.

A tecnologia funciona de forma sofisticada, mas o princípio é simples. Uma câmera captura uma imagem do rosto e um software mapeia características individuais, como a distância entre os olhos, o formato do nariz e o contorno da mandíbula. Esses pontos criam uma espécie de assinatura digital, única para cada pessoa.

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Essa assinatura é então convertida em dados e comparada com um banco de dados previamente cadastrado. Se houver correspondência, o acesso é liberado em questão de segundos. A praticidade e a segurança são os principais fatores que impulsionam sua adoção em larga escala.

Onde a tecnologia já é uma realidade

O reconhecimento facial está cada vez mais presente em diversas áreas. A tecnologia oferece uma camada extra de proteção e agilidade em processos que antes dependiam de senhas ou validação humana. Veja alguns exemplos práticos:

Serviços financeiros: grandes bancos já utilizam a biometria para autorizar o acesso a aplicativos e confirmar transações de alto valor, dificultando fraudes.

Transporte aéreo: aeroportos brasileiros, como Congonhas e Santos Dumont, já contam com sistemas de embarque por reconhecimento facial, eliminando a necessidade de apresentar cartão de embarque e documento.

Serviços públicos: a prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS pode ser feita por meio de biometria facial pelo aplicativo Gov.br.

Acesso a locais: condomínios, empresas e até estádios de futebol estão adotando a tecnologia para controlar a entrada e saída de pessoas de forma mais segura.

Quais são os riscos?

Apesar da conveniência, a popularização da biometria facial levanta debates importantes sobre privacidade e segurança. O principal risco está no vazamento de dados. Diferente de uma senha, que pode ser alterada, um rosto não pode ser trocado.

Caso um banco de dados com essas informações seja alvo de um ataque cibernético, as informações biométricas dos usuários podem ser expostas de forma permanente. Outra preocupação é o uso indevido para vigilância em massa, tanto por empresas quanto por governos, sem o consentimento claro dos cidadãos.

A possibilidade de erros no reconhecimento, que podem gerar falsas identificações, também é um ponto de atenção. Por isso, a criação de leis claras para regular o uso, o armazenamento e a proteção desses dados se torna fundamental à medida que a tecnologia avança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.