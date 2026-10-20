Lula se surpreende com cenário para a esquerda no RS e aliados falam em ‘ingratidão’

Lula não esconde dos mais próximos a surpresa com o resultado da eleição no primeiro turno no Rio Grande do Sul.

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Zucco, candidato do PL, venceu a disputa pelo governo com mais de 1,5 milhão de votos à frente de Juliana Brizola (PDT), apoiada pelo PT.

A direita conquistou, ainda, as duas vagas ao Senado, com Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo), que também superaram Manuela DÁvila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) com larga vantagem.

O deputado federal mais bem votado é do PL: Maurício Marcon. Na disputa para a Assembleia Legislativa, a mais votada foi Adri Cherini, igualmente do PL.

Na corrida presidencial no estado, Flávio levou a melhor: 55,64% dos votos, contra 35,73% de Lula.

Aliados do presidente têm lembrado que o estado “sempre foi progressista” e se queixam do que, nos bastidores, chamam até de “ingratidão” dos eleitores gaúchos diante dos investimentos federais de quase R$ 90 bilhões para a recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024.

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Lula iniciou a semana final deste segundo turno justamente com um ato em Porto Alegre, nesta segunda-feira, 19, ladeado, inclusive, por Pimenta, que chegou a ser ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.