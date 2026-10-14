Uso de IA sem controle no trabalho expõe dados e espalha custos nas empresas

Ferramentas de inteligência artificial generativa já fazem parte do expediente de muitos profissionais, que as usam para redigir propostas, analisar documentos, atender clientes, programar e planejar vendas. Na maior parte das vezes, porém, esse uso nasceu de forma espontânea, com cada pessoa ou setor escolhendo a sua solução. É aí que mora o risco para o empresário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando não há uma política comum, as assinaturas se multiplicam em contratos isolados, os critérios de segurança variam de um departamento para outro e informações da empresa circulam em ambientes que ninguém acompanha. O conhecimento produzido nas conversas com a IA também se perde, porque fica restrito ao histórico de cada usuário. E a gestão não consegue dizer quais atividades realmente trazem retorno.

Três alertas para o empresário

O primeiro alerta é a exposição de informações. Sem controle centralizado, documentos e dados internos podem ser inseridos em ferramentas sem nenhum critério uniforme de proteção. O segundo é o custo pulverizado, com várias assinaturas pagas por áreas diferentes e sem visão do total. O terceiro é a falta de medição, já que a empresa usa IA, mas não sabe onde ela gera ganho real.

Para Alexandre Azevedo, CEO da White Cube (www.whiteconductor.com.br), empresa do Grupo Think especializada em tecnologias de inteligência para organizações, o caminho é tratar a IA como algo a ser administrado pela companhia.

“A IA já está presente na rotina das empresas. O valor aparece quando esse uso deixa de depender de iniciativas isoladas e passa a ser gerido como capacidade corporativa, com impacto na operação, nas decisões e nos resultados do negócio.”

Segundo o executivo, proibir não é a saída. A maturidade está em equilibrar a autonomia das equipes com regras claras de segurança, uso e acompanhamento.

Nem proibir, nem liberar geral

Impor um único modelo de IA para toda a empresa compromete a qualidade, porque cada ferramenta se sai melhor em certas tarefas. Deixar que cada funcionário contrate o que quiser cria um problema de segurança. A White Cube desenvolveu o White Conductor para ficar entre esses dois extremos.

A plataforma reúne em um só ambiente o acesso a modelos como ChatGPT, Gemini e Claude, conforme a tarefa e as políticas definidas pela empresa. Entre os recursos estão controle de permissões, registros de atividade, auditoria e repositórios seguros, nos quais os dados permanecem dentro da organização.

“O desafio não é escolher uma única IA para toda a empresa. É garantir que cada equipe use o recurso mais adequado para sua atividade dentro de um ambiente seguro, rastreável e alinhado às prioridades da organização”.

A ferramenta também traz bibliotecas de prompts para salvar e reaproveitar os comandos que funcionam e indicadores de uso, reutilização e retorno sobre investimento.

O que fazer agora

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Azevedo, o avanço da IA corporativa depende da capacidade de integrar tecnologia, dados, pessoas e processos, e a governança é parte da infraestrutura para crescer com previsibilidade. O risco de deixar funcionários usarem IA por conta própria não está na ferramenta em si. Está na falta de regras, de rastreabilidade e de medição. O primeiro passo é mapear o que já é usado, centralizar os acessos e definir critérios comuns de segurança.