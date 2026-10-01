Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes inova em postos de SP

A transformação do varejo de combustíveis está abrindo espaço para um modelo em que postos deixam de ser apenas locais de abastecimento e passam a funcionar como pontos de conexão entre energia, tecnologia, conveniência e mobilidade. É nesse cenário que Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes desenvolve, na Rede Paz, uma estratégia voltada à modernização da infraestrutura existente e à preparação das unidades para novas demandas dos motoristas.

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Com mais de 80 postos, concentrados em São Paulo, a Rede Paz possui uma estrutura urbana capaz de apoiar novos serviços. Um dos projetos previstos é a expansão da recarga elétrica, com a meta de alcançar 300 carregadores ultrarrápidos na capital paulista até o fim de 2027. O planejamento busca aproveitar endereços já conhecidos pelo consumidor para criar uma rede que acompanhe o avanço dos veículos elétricos e a mudança da matriz de mobilidade.

A experiência de Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes ajuda a orientar esse processo. Antes de sua atuação ligada ao crescimento da Rede Paz, o executivo construiu parte da carreira na Shell Brasil, onde teve contato com áreas como logística, abastecimento, fornecedores, segurança, gestão financeira, tecnologia, pessoas e planejamento operacional. Esse repertório passou a ser aplicado ao desafio de administrar uma operação de escala e, ao mesmo tempo, incorporar novas soluções.

A implantação de carregadores exige uma lógica diferente daquela utilizada no abastecimento tradicional. Não basta instalar o equipamento. É necessário avaliar capacidade da rede elétrica, potência disponível, manutenção, segurança, circulação de veículos, demanda projetada e viabilidade econômica de cada endereço. Por isso, a capilaridade da Rede Paz representa uma vantagem de infraestrutura, mas a expansão depende da análise individual dos pontos com maior potencial de utilização.

Sob a condução de Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, a estratégia considera que cada unidade pode desempenhar funções diferentes de acordo com sua localização e o perfil de circulação da região. Postos com maior fluxo podem receber determinada combinação de serviços, enquanto outros endereços podem exigir formatos específicos. Dados operacionais e informações sobre comportamento de consumo passam, dessa forma, a apoiar decisões de investimento.

A mudança também interfere na experiência do cliente. No abastecimento com combustíveis, o motorista normalmente permanece poucos minutos no posto. Na recarga elétrica, mesmo com equipamentos ultrarrápidos, o tempo de permanência tende a criar outra relação com o espaço. Conveniência, alimentação, serviços automotivos e soluções digitais podem ganhar relevância durante esse intervalo e ampliar a produtividade comercial de uma estrutura que já está instalada.

Ao mesmo tempo, a Rede Paz mantém relações comerciais com Ipiranga e Vibra, preservando sua presença na cadeia de distribuição de combustíveis enquanto acompanha a evolução de outras fontes de energia. A estratégia não trata a eletrificação como uma substituição imediata do modelo atual, mas como uma frente adicional que pode crescer conforme a frota, a infraestrutura urbana e a demanda dos consumidores evoluam.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, tecnologia também significa transformar informação em eficiência. Dados de utilização podem indicar horários de maior demanda, frequência dos consumidores, desempenho dos equipamentos e serviços mais procurados em cada unidade. Com essas informações, a rede pode ajustar investimentos e evitar que a expansão seja baseada apenas na repetição de um único modelo.

A meta de 300 carregadores ultrarrápidos até 2027 representa, portanto, uma etapa de um projeto mais amplo. Sua execução dependerá de fatores como capacidade elétrica dos endereços, seleção de fornecedores, custos de implantação, ritmo de crescimento da frota eletrificada e adesão dos consumidores. O desafio será combinar velocidade de expansão com utilização efetiva e sustentabilidade econômica.

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Ao conectar a experiência acumulada no setor de combustíveis com novas soluções de mobilidade, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes posiciona a Rede Paz diante de uma transformação, que já começa a modificar o papel dos postos nas cidades. A proposta é fazer da infraestrutura existente uma plataforma mais versátil, preparada para atender diferentes formas de energia e ampliar a oferta de serviços ao consumidor urbano.