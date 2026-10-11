Queda de avião: ‘Perda de tenentes traz muita dor’, diz comandante da PMMG

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Durante o sepultamento dos policiais militares mortos em um acidente aéreo em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, a comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel PM Cleide Barcelos, lamentou as perdas e agradeceu o apoio recebido de outras instituições.

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Os corpos do tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre e das tenentes Gabriela Emília Soares Lacerda Resende e Alice dos Santos Oliveira Almeida foram velados neste domingo (11/10) na Academia de Polícia Militar, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. As policiais femininas foram enterradas no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, Região de Venda Nova, em BH, e Silvestre foi cremado.

“Gostaria de agradecer a todos os órgãos e instituições que nos enviaram manifestações de solidariedade, especialmente ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil e todos os demais órgãos que de alguma forma nos apoiaram para poder passar por um momento de grande tristeza e de grande dor. A perda do Tenente Coronel Silvestre, da Tenente Emílio e da Tenente Alice traz muita dor e muita comoção para toda a nossa tropa”, lamentou, bastante abalada.

Embora visivelmente afetada pelo luto dos colegas, a comandante-geral da PMMG agradeceu “cada policial militar que, apesar de todo o sentimento de tristeza, neste momento, não deixou que o serviço deixasse de ser executado, que realmente empenharam-se em todas as suas missões”.

Ainda na Academia de PM, familiares, amigos e colegas de profissão se despediram das vítimas do acidente aéreo carregados de muita emoção. À tarde, os corpos foram levados até o Bosque da Esperança acompanhados de viaturas da corporação. Ao chegar ao cemitério, os três caixões foram colocados em suportes, ao som da marcha fúnebre tocada pela PMMG. Em seguida, uma salva de tiros foi disparada em homenagem aos militares.

À imprensa, a comandante-geral da polícia reforçou a importância da atuação dos profissionais da corporação mesmo diante de incertezas: “Faz parte entrarmos de serviço sem, às vezes, saber se iremos voltar, mas todos eles enfrentam esse desafio com galhardia, profissionalismo e disciplina (...) Essa é nossa missão, esse é nosso propósito”.

O acidente

O avião de pequeno porte Pégasus 17, da PMMG, caiu em Santana do Paraíso, a 15 km de Ipatinga, no Vale do Aço, na última sexta-feira (9/10). A corporação informou que o bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 de sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do KM 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

No momento da queda da aeronave eles estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

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As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no âmbito de suas respectivas atribuições.