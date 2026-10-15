Mistura de kiwi, figo e abacaxi: a fruta nascida no Brasil que virou aposta de agricultor francês

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Nas terras familiares do Domaine de Barilet, na França, Martin Bizieux cultiva uma fruta ainda pouco conhecida: o feijoa. Originária do Brasil e adotada pela Nova Zelândia, a espécie cresce em sistema de agricultura biológica no lote de um hectare mantido pelo produtor de 37 anos.

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Também chamado de "goyavier du Brésil", o feijoa tem formato de ovo verde e lembra uma mistura de kiwi com figo. Sua polpa reúne notas de abacaxi, kiwi e limão, associada por consumidores ao sabor de uma bala ácida. O alimento apresenta poucas calorias, fibras, antioxidantes com propriedades anti-inflamatórias, minerais e vitamina C.

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Cultivo e manejo no pomar

A plantação reúne 650 arbustos com cerca de 1,50 metro de altura e folhagem de aspecto prateado. Em junho, os ramos exibem flores com pétalas doces nas cores branca e vermelho-arroxeada, polinizadas por melros. Os frutos se desenvolvem no verão e completam o amadurecimento diretamente no pé.

Quando estão maduros, os frutos caem no chão. A colheita ocorre do início de outubro até a metade de novembro, período em que Martin e seu pai, François, recolhem os itens manualmente a cada dois dias. O rendimento anual chega a duas toneladas, com oscilações causadas pelo clima e pela frutificação.

O primeiro contato de Martin com a planta ocorreu em 2010, durante um estágio ambiental na Nova Zelândia, e continuou em fazendas da Austrália. De volta ao território francês, mudas selecionadas em um viveiro da região de Vendée foram plantadas em 2016, dando sequência à tradição familiar antes focada em pêssegos e nectarinas.

Comercialização e consumo

Por ser perecível, o feijoa permanece conservado por cerca de duas semanas na geladeira e necessita de venda rápida. O fruto pode ser consumido fresco, em preparos cozidos para pães ou associado a queijo branco, além de projetos para a produção de néctar.

O escoamento das safras ocorre por meio de diferentes canais:

distribuição pela Biocoop de Damazan para estabelecimentos na França;

bancas no mercado de Nérac aos sábados pela manhã;

comercialização no mercado de Le Pin, em Agen, aos domingos de manhã;

venda direta na propriedade às segundas-feiras, das 17h às 19h, a partir de 19 de outubro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No endereço 267 da route de Carrère-de-Saint-Amans, em Bruch, a bandeja de 500 gramas sai por 4 euros, enquanto o quilo do produto custa 7 euros.