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Chuvas em São Paulo causam alagamentos em metrô, túneis e ruas da capital

Defesa Civil enviou alerta de nível severo para tempestades nesta quarta-feira (14/10) em toda a capital

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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
14/10/2026 20:32

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Imagens mostram estragos causados pelas chuvas no Túnel do Anhangabaú
Imagens mostram estragos causados pelas chuvas no Túnel do Anhangabaú crédito: Reprodução / 'X' / @metroecptm

A cidade de São Paulo (SP) foi afetada com um temporal na tarde desta quarta-feira (14/10). As chuvas causaram estragos e alagamentos em estações de metrô, ruas e túneis. 

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Segundo relatos feitos nas redes sociais, áreas com o Túnel do Anhangabaú; a estação Paraíso, da linha 1 Azul do metrô; e a Praça da Bandeira foram severamente afetadas. No túnel, carros chegaram a ficar ilhados e completamente submersos. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) concedidas ao portal g1, pessoas precisaram ser resgatadas. Muitos dos motoristas subiram nos tetos dos respectivos veículos para fugir do alagamento. Alguns dos carros ficaram empilhados.



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O CGE informou que a capital paulista teve, pelo menos, seis pontos de alagamentos. O maior acumulado de chuvas foi formado no Parque do Ibirapuera (65,8 mm) e Parque da Aclimação (61 mm), ambos na Zona Sul da cidade. 



Segundo atualizações feitas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do estado de São Paulo (PMESP) nas redes sociais, entre 15h e 18h01, tanto na Capital quanto na Região Metropolitana, foram realizadas 11 chamadas para quedas de árvores; 04 chamadas para desabamentos; e 17 chamadas para enchentes. 


Às 16h38, a corporação informou que todas as pessoas foram retiradas do túnel do Anhangabaú, assim como todo o volume de água. Quatro pessoas ficaram feridas, mas foram resgatadas. A gravidade dos casos não foi informada. 


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Todas as regiões de São Paulo chegaram a entrar em estado de atenção após alerta emitido pela Defesa Civil. O aviso abrangeu as Zonas Norte, Oeste, Leste, Sul e Sudeste, assim como o Centro e as marginais Pinheiros e Tietê. Houve ainda a orientação de buscar abrigo para se proteger tanto das precipitações, quanto da ocorrência de raios e ventos. 


O Correio entrou em contato com o CGE, com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), com a Defesa Civil e com o Metrô de São Paulo, mas não obteve respostas até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, este texto será atualizado. 


Confira relatos em vídeo publicados por moradores nas redes sociais:   









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