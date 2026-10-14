Turista é resgatado após 11 horas preso em penhasco de 70 metros no TO

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Um homem de 50 anos permaneceu 11 horas preso em um penhasco na Serra de Taguatinga, localizada na região sudeste do Tocantins. A vítima escorregou e ficou imobilizada na borda de um precipício com queda livre superior a 70 metros. A suspeita é de que o acidente ocorreu durante uma tentativa de tirar uma selfie.

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O bombeiro Filipe Cavalcante, atuante na ocorrência, explicou a dinâmica relatada pelo homem: "o que a vítima contou para a gente, no local, que teria se aproximado ao barranco para tirar fotos. A serra tem uma altura de aproximadamente 70 metros". A queda aconteceu na manhã de terça-feira (13).

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Para não cair no precipício, o turista precisou ficar praticamente imóvel durante todo o tempo de espera pelo socorro. Ele mora no Distrito Federal, estava sozinho, usava bermuda e chinelos e carregava apenas uma garrafa de água, sem conhecer a rota da região.

Mobilização e pedido de socorro

O resgate começou depois que o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Taguatinga, acionou os bombeiros por ligação telefônica. Utilizando o próprio celular, o homem conseguiu telefonar para pedir auxílio e compartilhar a localização em tempo real com os socorristas.

Durante o contato inicial com a equipe de resgate, a vítima informou que tinha escoriações pelo corpo e sentia muita sede. Cavalcante detalhou a situação do turista: "ele é oriundo do DF [Distrito Federal]. Ele não conhecia a região, nunca tinha feito aquela rota. Foi sozinho de bermuda e de chinelo. Só tinha levado uma garrafinha de água".

Operação de descida e atendimento médico

No local indicado, os bombeiros identificaram o ponto exato da vítima e montaram uma estrutura com ancoragem para realizar a descida por rapel. Ao alcançarem o homem, os militares utilizaram equipamentos de segurança, incluindo capacete e cadeirinha de alpinismo, para viabilizar a retirada.

Na sequência, a equipe realizou a travessia a pé por uma área de mata fechada, superando barrancos e obstáculos naturais do terreno. Pessoas presentes no local colaboraram com a ação, abrindo espaço na vegetação com o uso de facões para garantir o deslocamento até uma área segura.

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A operação de salvamento foi concluída às 23h53. Depois de atravessar o relevo acidentado, os socorristas conduziram o homem até uma ambulância municipal, responsável por encaminhá-lo ao Hospital Municipal São João Batista, em Taguatinga.