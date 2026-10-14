Condenado por estelionato e falsa médica são flagrados com carros de luxo

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam Everton Ribeiro na terça-feira (13), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Contra ele constava uma ordem de prisão expedida pela Justiça de São Paulo para o cumprimento de 16 anos de reclusão pelo crime de estelionato.

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De acordo com o g1, durante a mesma diligência, Andreza, esposa de Everton, foi autuada pelos agentes. As investigações apontam que a mulher anunciava serviços e prestava atendimento aos pacientes nas redes sociais apresentando-se como médica e nutricionista, sem ter formação em nenhuma dessas profissões.

Investigação sobre veículos clonados

A abordagem da equipe policial ocorreu a partir de denúncias apontando que o casal transitava com dois automóveis de luxo suspeitos de clonagem ou adulteração. No momento da averiguação, os agentes constataram a pendência judicial contra o homem pelo crime de fraude.

De acordo com a delegada Luciana Ribeiro, o casal já havia sido detido em conjunto anteriormente por estelionato. Com a ação recente, os veículos e os telefones celulares encontrados foram recolhidos para que a polícia apure se a dupla dava continuidade às fraudes.

Sobre as análises técnicas nos bens apreendidos, a autoridade policial declarou que: "os veículos foram apreendidos e vão passar por perícia justamente para que a gente consiga identificar se eles são adulterados ou não".

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Everton seguiu sob custódia para cumprir a pena imposta pelo tribunal de São Paulo. Andreza foi liberada após os procedimentos da autuação em flagrante pelo exercício ilegal da medicina e da nutrição.