Rayane Figliuzzi: conheça namorada de Belo que teve clínica interditada e já foi presa por estelionato

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Vigilância Sanitária interditaram nesta quinta-feira (11) uma clínica de estética e bronzeamento da empresária Rayane Figliuzzi, localizada na Taquara, Zona Oeste da cidade. A ação foi motivada por denúncias de clientes sobre problemas no atendimento e eventuais riscos à saúde. Procurada, Rayane ainda não se manifestou.

Segundo um dos relatos feitos às autoridades, uma cliente afirmou ter desenvolvido coceiras após utilizar uma máquina de bronzeamento. Ela relatou ter gasto mais de R$ 1 mil com medicamentos prescritos para tratar o quadro alérgico.

Rayane, que é namorada do cantor e ator Belo, tornou-se alvo recente de atenção pública também por ter sido afastada, na terça-feira (9), do posto de musa da Vila Isabel para o Carnaval de 2026.

Por que Rayane Figliuzzi foi afastada da Vila Isabel?

Rayane Figliuzzi – Créditos: Instagram/Rayfigliuzzi

O afastamento ocorreu após uma denúncia de injúria racial envolvendo duas integrantes da equipe da empresária. De acordo com registro feito na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), uma secretária de Rayane teria chamado a assessora de imprensa da influenciadora Juliana Palmer de ‘macaca’ durante um jantar em um restaurante japonês. Segundo o boletim, uma bebida alcoólica também foi arremessada nas costas da vítima.

Rayane não é investigada no caso. Em nota, a Vila Isabel afirmou que a decisão se deu por dificuldades de agenda e pelos episódios recentes envolvendo a influenciadora. A escola reforçou seu compromisso com valores de respeito e combate a discriminações.

Qual é o histórico público de Rayane Figliuzzi?

Rayane é moradora da Barra da Tijuca e começou a aparecer na cena pública entre 2016 e 2017, quando estudava interpretação na escola de atores de Wolf Maya. Depois, criou um canal no YouTube com conteúdos de moda e estilo de vida e estrelou o clipe ‘Aquele Mina’, de MC Mateus, produzido por Kondzilla. Também trabalhou como modelo em eventos e catálogos.

Em 2019, ela se casou com um empresário e assumiu um cargo comissionado na Fundação Ceperj, durante o governo de Wilson Witzel, sendo exonerada em fevereiro de 2020.

Por que Rayane responde a um processo por estelionato?

Até 2021, Rayane era conhecida principalmente por sua atuação como atriz, blogueira e modelo, reunindo mais de 88 mil seguidores nas redes sociais. Foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por supostamente auxiliar o então noivo, Alexandre Navarro Junior, o Juninho, em um esquema de estelionato conhecido como ‘golpe do motoboy’.

Segundo o MP, ela teria emprestado sua máquina de cartão e utilizado suas contas bancárias para movimentar valores ilícitos, que depois eram transferidos para o suspeito. As informações constam em inquérito da 5ª Delegacia de Polícia da Capital, em Florianópolis, que embasou a denúncia formalizada em setembro daquele ano.

A Justiça catarinense aceitou a denúncia e decretou a prisão preventiva de 15 pessoas apontadas como integrantes do grupo, incluindo Rayane e a irmã de Juninho. A empresária responde ao processo em liberdade.