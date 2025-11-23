Assine
A Fazenda 17: Direção investiga se Fabiano 'dopou' Dudu em festa

Pai de Viih Tube diz que misturou pré-treino a drink, mas depois nega

AM
ANAHI MARTINHO



23/11/2025 11:23

Produção conversa com Dudu e Fabiano sobre suspeita de doping
Produção conversa com Dudu e Fabiano sobre suspeita de doping crédito: Reprodução / Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma confusão ocorrida na festa da última sexta-feira (21) em A Fazenda 17 quase acarretou na expulsão de Fabiano Moraes. O pai de Viih Tube afirmou ter misturado pré-treino a um drink e o ofereceu a Dudu Camargo, provocando o colega: "Quero ver se você aguenta."

A produção do reality precisou intervir e conversar com os dois peões. Na conversa, Fabiano disse que estava brincando. O tipo de suplemento conhecido popularmente como pré-treino não pode ser misturado a álcool.

"Eu não dei para ele, não. Você tem que agitar para fazer o efeito da cafeína. Em nenhum momento dei para ele. Me comprometo com a minha palavra que não foi dado", afirmou Fabiano. "Foi um fake, foi uma pegadinha. Pode confiar na minha palavra, pode puxar todas as imagens, me comprometo com toda a veracidade do que eu tô falando."

Ainda na conversa com a produção, Dudu admitiu que nunca tinha tomado pré-treino antes do reality, mas que passou a fazer uso antes das provas.

"Tomei uma vez o do [Luiz] Mesquita, que é um azul. Aliás, experimentei um de melancia. A Saory [Cardoso] me deu uma vez no copo, porque eu nunca tinha provado. Depois, tomei um azul, porque eu gostei do sabor. Teve um dia que, antes da prova do lampião, eu tomei tanto o azul como eu pedi para o Fabiano o rosa que ele tem e tomei também. Aí eu fiz o uso esporadicamente assim antes de provas", falou o jornalista, que venceu três provas do fazendeiro.

"Eu fiquei bem agitado mesmo com o pré-treino", admitiu Dudu. Após o esclarecimento, a Record optou por manter Fabiano no programa.

