Miss Jamaica segue na UTI após queda do palco do Miss Universo: 'Não está tão bem'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gabrielle Henry, 28, modelo que representou a Jamaica no Miss Universo 2025, continua internada em estado delicado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Paolo Rangsit, em Pathum Thani, na Tailândia, três dias após sofrer uma queda do palco durante a etapa preliminar do desfile de gala.

A candidata perdeu o equilíbrio ao desfilar de salto alto com um vestido laranja brilhante e caiu em um dos buracos do desenho do palco deste ano. Gabrielle foi socorrida por paramédicos e levada de ambulância ao hospital. Segundo informações iniciais da organização da 74ª edição do Miss Universo, ela passou por vários exames e, apesar de os médicos constatarem ferimentos leves, decidiram vetar sua participação na final do concurso.

Em comunicado publicado no Instagram nesta sexta-feira (21), a Organização Miss Universo Jamaica atualizou o estado de saúde da modelo, informando que a irmã dela, Phylicia Henry-Samuels -- que é médica -- está na Tailândia acompanhando a recuperação. "Gabby não está tão bem quanto esperávamos, mas o hospital continua a tratá-la adequadamente", afirmou.

Ainda segundo Phylicia, a gravidade do quadro motivou a equipe médica a manter Gabrielle na UTI por pelo menos sete dias, enquanto segue sob monitoramento intenso e cuidados especializados.

A organização Miss Universo Jamaica pediu aos fãs e compatriotas que incluam Gabrielle em suas orações e enviem mensagens de força neste momento difícil. O comunicado também faz um apelo para que o público evite comentários negativos, especulações ou informações incorretas que possam aumentar o sofrimento da família. "Solicitamos compaixão, sensibilidade e privacidade enquanto a família atravessa este período desafiador", diz a nota.