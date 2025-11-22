Montagem coloca bastidores do teatro no centro da cena

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



No teatro, o lugar de cenógrafos, sonoplastas, figurinistas e iluminadores é nos bastidores, certo? Pois a mostra “Novas perspectivas: Histórias e bastidores”, que será realizada neste fim de semana no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes, vai levá-los para o centro da cena.



Montagem de formatura dos alunos de Figurino, Cenotecnia, Iluminação Cênica e Sonoplastia da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart (o Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado), vai explicar para o público como cada uma dessas atividades acontece em cena.



Sessenta pessoas estão envolvidas no projeto. Além dos formandos nos cursos técnicos, haverá a presença de alunos dos cursos de teatro e dança da FCS. São eles que vão encenar trechos curtos (de 10 a 15 minutos) de quatro montagens já realizadas no Palácio das Artes.



São elas as óperas “A flauta mágica”, de Mozart (apresentada em 1984, 1991, 2006 e 2022), e “Turandot”, de Puccini (encenada em 2004); o balé “O pássaro de fogo”, de Stravinsky (criado em 1990 pela Cia. de Dança Palácio das Artes), e o espetáculo “Pipiripau – O presépio de todos nós”, baseado no trabalho idealizado em 1906 pelo artesão Raimundo Machado Azevedo. Este último teve temporadas em 2000, 2004, 2009 e 2014 conduzidas pelos alunos de teatro, dança e música do Cefart.



Troca de cenário

“Entre uma cena e outra, vamos revelar para o público como se dá a troca de cenário, a iluminação, deixando evidente o trabalho dos técnicos, que são sempre pano de fundo das montagens. Ou seja, o que será evidenciado é a operação”, explica Bruno Maracia, coordenador da Escola de Tecnologia da Cena.



Professores da Escola de Teatro e de Dança da FCS, Poliana Lott e Rogério Araújo farão a direção de cena. “O projeto vai envolver três escolas e seis cursos”, afirma Maracia. Serão 40 formandos da Tecnologia de Cena trabalhando na montagem. Todo o material que estará em cena, comenta ele, foi criado para as apresentações. Cenários e figurinos foram refeitos a partir dos originais.



Criado há oito anos, o Curso de Tecnologia da Cena dura um ano. Caracterizado como um curso de Formação Inicial e Continuada (Fic), voltado para a inserção no mercado de trabalho, não tem restrição de idade. Na montagem da FCS, estarão formandos de 20 a 40 anos. Gratuito, com exigência de Ensino Médio, o curso oferece, anualmente, 15 vagas para cada uma das quatro modalidades.



“O que temos feito, ao longo do curso, é criar a possibilidade de um programa artístico, de uma vivência com profissionais da área. Nosso objetivo é que, ao se formar, os alunos estejam prontos para o mercado de trabalho”, diz Maracia.



Para o coordenador, a importância da montagem deste fim de semana é também a de dar visibilidade às ações do Cefart. “Muitas vezes as pessoas passam na frente da porta do Palácio das Artes e nem sabem que aqui dentro tem um centro de formação artística. Estamos tentando levar o público para conhecer a escola aqui dentro.” Além das próprias dependências do Palácio das Artes, o Cefart conta com ateliê em sua unidade na Avenida dos Andradas.



Concerto gratuito

O concerto de fim de ano dos alunos da Escola de Música do Cefart será na próxima quarta-feira (26/11), às 20h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes.

Com o tema afrobrasilidades, o espetáculo vai reunir repertório com músicas de Milton Nascimento e Fernando Brant (“Raça”), Vander Lee (“Estrela”), Jorge Ben Jor (“Zumbi” e “Mas, que nada”), Chico César (“Mama África”), Carlos Alberto Pinto Fonseca (“Jubiabá”) e Villa-Lobos (“Estrela é lua nova”).

Com direção geral de Camilo Christófaro e regência de Bruno Thadeu e Gilson Silva, o concerto vai contar com diferentes formações. Participam a Banda Sinfônica, a Cefart Big Band, o Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes e o Coro Sinfônico do Cefart. Entrada franca.



“NOVAS PERSPECTIVAS: HISTÓRIAS E BASTIDORES”

Montagem dos formandos da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart. Neste sábado (22/11), às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro João Ceschiatti – Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca.