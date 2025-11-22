Assine
overlay
Início Cultura
ARTES CÊNICAS

Montagem coloca bastidores do teatro no centro da cena

‘Novas perspectivas: Histórias e bastidores’, que tem sessões gratuitas no Palácio das Artes sábado (22/11) e domingo, destaca o trabalho de técnicos teatrais

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
22/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Alunos da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart preparam o palco da sala João Ceschiatti para a mostra Novas perspectivas: Histórias e bastidores
A montagem envolve os 40 formandos dos cursos de Figurino, Cenotecnia, Iluminação Cênica e Sonoplastia oferecidos pela Escola de Tecnologia da Cena do Cefart crédito: JAIR AMARAL/EM/D.APRESS


No teatro, o lugar de cenógrafos, sonoplastas, figurinistas e iluminadores é nos bastidores, certo? Pois a mostra “Novas perspectivas: Histórias e bastidores”, que será realizada neste fim de semana no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes, vai levá-los para o centro da cena.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


Montagem de formatura dos alunos de Figurino, Cenotecnia, Iluminação Cênica e Sonoplastia da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart (o Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado), vai explicar para o público como cada uma dessas atividades acontece em cena.


Sessenta pessoas estão envolvidas no projeto. Além dos formandos nos cursos técnicos, haverá a presença de alunos dos cursos de teatro e dança da FCS. São eles que vão encenar trechos curtos (de 10 a 15 minutos) de quatro montagens já realizadas no Palácio das Artes.


São elas as óperas “A flauta mágica”, de Mozart (apresentada em 1984, 1991, 2006 e 2022), e “Turandot”, de Puccini (encenada em 2004); o balé “O pássaro de fogo”, de Stravinsky (criado em 1990 pela Cia. de Dança Palácio das Artes), e o espetáculo “Pipiripau – O presépio de todos nós”, baseado no trabalho idealizado em 1906 pelo artesão Raimundo Machado Azevedo. Este último teve temporadas em 2000, 2004, 2009 e 2014 conduzidas pelos alunos de teatro, dança e música do Cefart.


Troca de cenário

“Entre uma cena e outra, vamos revelar para o público como se dá a troca de cenário, a iluminação, deixando evidente o trabalho dos técnicos, que são sempre pano de fundo das montagens. Ou seja, o que será evidenciado é a operação”, explica Bruno Maracia, coordenador da Escola de Tecnologia da Cena.


Professores da Escola de Teatro e de Dança da FCS, Poliana Lott e Rogério Araújo farão a direção de cena. “O projeto vai envolver três escolas e seis cursos”, afirma Maracia. Serão 40 formandos da Tecnologia de Cena trabalhando na montagem. Todo o material que estará em cena, comenta ele, foi criado para as apresentações. Cenários e figurinos foram refeitos a partir dos originais.


Criado há oito anos, o Curso de Tecnologia da Cena dura um ano. Caracterizado como um curso de Formação Inicial e Continuada (Fic), voltado para a inserção no mercado de trabalho, não tem restrição de idade. Na montagem da FCS, estarão formandos de 20 a 40 anos. Gratuito, com exigência de Ensino Médio, o curso oferece, anualmente, 15 vagas para cada uma das quatro modalidades.


“O que temos feito, ao longo do curso, é criar a possibilidade de um programa artístico, de uma vivência com profissionais da área. Nosso objetivo é que, ao se formar, os alunos estejam prontos para o mercado de trabalho”, diz Maracia.


Para o coordenador, a importância da montagem deste fim de semana é também a de dar visibilidade às ações do Cefart. “Muitas vezes as pessoas passam na frente da porta do Palácio das Artes e nem sabem que aqui dentro tem um centro de formação artística. Estamos tentando levar o público para conhecer a escola aqui dentro.” Além das próprias dependências do Palácio das Artes, o Cefart conta com ateliê em sua unidade na Avenida dos Andradas.


Concerto gratuito

O concerto de fim de ano dos alunos da Escola de Música do Cefart será na próxima quarta-feira (26/11), às 20h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes.

Com o tema afrobrasilidades, o espetáculo vai reunir repertório com músicas de Milton Nascimento e Fernando Brant (“Raça”), Vander Lee (“Estrela”), Jorge Ben Jor (“Zumbi” e “Mas, que nada”), Chico César (“Mama África”), Carlos Alberto Pinto Fonseca (“Jubiabá”) e Villa-Lobos (“Estrela é lua nova”).

Com direção geral de Camilo Christófaro e regência de Bruno Thadeu e Gilson Silva, o concerto vai contar com diferentes formações. Participam a Banda Sinfônica, a Cefart Big Band, o Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes e o Coro Sinfônico do Cefart. Entrada franca.


“NOVAS PERSPECTIVAS: HISTÓRIAS E BASTIDORES”
Montagem dos formandos da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart. Neste sábado (22/11), às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro João Ceschiatti – Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca.

Tópicos relacionados:

cultura festival minas-gerais mostra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay