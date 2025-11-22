Assine
LITERATURA

A história dos 150 anos da Escola de Minas de Ouro Preto é contada em livro

Publicação de 636 páginas traz 715 fotos e ilustrações e revê a trajetória da instituição. Lançamento será neste sábado (22/11), na Livraria da Rua

Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
22/11/2025 02:00

Vista da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em dia ensolarado
"Escola de Minas de Ouro Preto – Livro do Sesquicentenário" será lançado hoje em BH crédito: EM/D.A Press

Uma das mais importantes instituições educacionais e científicas do Brasil, nas áreas de engenharia e pesquisa mineral, ganha uma obra à altura da sua história. “Escola de Minas de Ouro Preto – Livro do Sesquicentenário” (Editora Miguilim), escrito por Uoster Zielinski, será lançado neste sábado (22/11), na Livraria da Rua.

Com 715 fotos e ilustrações ao longo de 636 páginas, o trabalho narra a trajetória da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), criada a partir da visão pioneira do cientista francês Claude-Henri Gorceix (1842) a convite de dom Pedro II (1825-1891). Hoje, a instituição é reconhecida como um dos pilares do desenvolvimento acadêmico e tecnológico nacional.


O lançamento celebra os 150 anos da Escola de Minas, reverenciando sua influência decisiva na formação de engenheiros, cientistas e pesquisadores que transformaram o panorama mínero-metalúrgico e industrial do país.


A publicação mostra desde o processo de fundação da instituição em Ouro Preto até sua integração ao sistema federal de universidades, além de documentar episódios, personagens e práticas pedagógicas que moldaram sua reputação internacional.


Além da vasta iconografia, o livro apresenta um panorama abrangente da Escola de Minas: sua decisão histórica de permanecer em Ouro Preto após a transferência da capital para Belo Horizonte, o desenvolvimento no antigo Palácio dos Governadores, a incorporação à Ufop e o ecossistema cultural e estudantil que se formou ao redor da instituição, como as tradicionais repúblicas de Ouro Preto e seus museus temáticos.


A obra destaca também os nomes que construíram a fama da escola ao longo de um século e meio, bem como as práticas pedagógicas inovadoras implantadas por Gorceix, como aulas práticas, uso de cadernos, métodos de pesquisa de campo e adoção de concurso para admissão que revolucionaram o ensino brasileiro.


“ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO – LIVRO DO SESQUICENTENÁRIO”
• De Uoster Zielinski
• Editora Miguilim
• 636 págs.
• R$ 189,90
• Lançamento neste sábado (22/11), às 11h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Funcionários). Entrada franca.

