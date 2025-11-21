Morre Leonardo Fróes, o poeta da natureza

O poeta e tradutor Leonardo Fróes, vencedor do Prêmio Jabuti de poesia em 1996, morreu nesta sexta-feira (21/11), aos 84 anos. A informação foi confirmada pela Editora 34, selo que publica os livros do artista. A causa da morte não foi revelada.

Fróes se notabilizou por ler o humano por meio da natureza e por ter publicado os livros "Língua franca" (1968), "A vida em comum" (1969) e "Esqueci de avisar que estou vivo" (1973).

Nascido em Itaperuna, no Rio de Janeiro, Fróes viveu em um lar de classe média baixa. O pai do poeta trabalhava na seção administrativa de uma companhia elétrica, enquanto a mãe era dona de casa.

Na juventude, estudou no Colégio Pedro II, onde se destacava por ser um aluno dedicado. Fez faculdade de artes plásticas, mas interrompeu os estudos para uma temporada nos Estados Unidos e não os retomou. "Não tenho nenhum talento para a pintura. Pinto com as palavras", disse em uma entrevista à Folha de S. Paulo, em 2016.

"Desde o ginásio, sabia que estava condenado a fazer poesia, mas tinha vergonha de me declarar poeta sem ter um livro publicado. Além disso, o concretismo era o movimento da moda. Dizia-se que poesia em verso tinha acabado. Mas eu não tinha intenção nenhuma de fazer aquele negócio. Pensava: 'não sou geômetro!' E ficava envergonhado."

Após deixar de lado a tentativa de ser artista plástico, ele passou a trabalhar em editoras. Atuou, inclusive, como diretor de um selo espanhol com filial no Rio de Janeiro. Nesse período, transitava no meio intelectual carioca, levava uma vida sofisticada e desfrutava de prestígio.

No entanto, o cenário mudou quando fez 30 anos. Abandonou o trabalho e se mudou com a mulher para Secretário, na região serrana fluminense, onde levava uma vida reclusa e se dedicava à poesia.

'O poema se escrevia em mim'

"Quando vim para cá, esqueci de tudo", disse o poeta à Folha de S. Paulo, em 2021. "Não dizia 'vou escrever poema'. Ele se escrevia em mim. Fui ficando cada vez mais um instrumento, uma flauta de osso. O poema tocava em mim. Aqui você vive em meio a uma poesia", contou.

Além da poesia, Froes se dedicou à tradução, o que lhe valeu em 1998 o Prêmio Paulo Rónai, da Fundação Biblioteca Nacional.