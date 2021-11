Leia poemas de Leonardo Fróes

O poeta Leonardo Fróes (foto: Divulgação)

“a pandemônia”





2021





Pois é, saí fininho por aí como um rato

amedrontado mascarado se esgueira

pelas sobras do mundo: terra plana.

Nem monturos de lixo nem bagaços de farra

nem destroços de guerra se avistavam

nos espaços desertos da cidade.

Andei sem sombra, pois nada a mim se contrapunha,

carros não corriam como baratas tontas

(pilotados pelo estrondoso furor dos motoristas)

e as motos temerárias que antes saracoteavam nas pistas

como corcéis medievais cumprindo seus belicosos papéis

não tinham na desolação dos cenários

mais vez nem voz. Nenhum de nós, a não ser eu, hélas,

que era minha própria e imprópria testemunha,

se aventurava nesse dia

a ver que a máquina do mundo enguiçou.

Alguma coisa estava acontecendo...

Os soberbos edifícios calados

enfileiravam-se inertes tristemente.

As torres industriais não vomitavam

a fumaceira encardida dos seus venenos.

À falta de fiéis, ninguém vendia salvação nas esquinas.

Fecharam-se os bordéis, os bares e os bazares, os bancos.

Ninguém se atropelava, mas quem se arriscaria a namorar,

se a contaminação da pandemônia estava à solta e invisível?

Políticos artísticos não se dispunham

(talvez enfim de si envergonhados)

a sacar na sacada os microfones blindados

que filtram seus discursos pomposos de ursos de circo treinados

para enganar multidões de anestesiados otários.

Pude olhar para o ar, que estava limpo

e onde os passarinhos de sempre dedilhavam

seus trinados alegres pespontados

nos sadios arabescos do voo em liberdade.

Pude olhar para as nuvens, que aviões não rasgavam,

desenhando no fundo do infinito, tão maior do que tudo,

suas formas de sonhos que se consolidam e esgarçam.

Alguma coisa estava acontecendo

porque um fio de luz, tão de manhã

no coração das trevas, iluminou minha presença,

bateu asas nos olhos e sumiu.













“justificação de deus”

1981

o que eu chamo de deus é bem mais vasto

e às vezes muito menos complexo

que o que eu chamo de deus. Um dia

foi uma casa de marimbondos na chuva

que eu chamei assim no hospital

onde sentia o sofrimento dos outros

e a paciência casual dos insetos

que lutavam para construir contra a água.

Também chamei de deus a uma porta

e a uma árvore na qual entrei certa vez

para me recarregar de energia

depois de uma estrondosa derrota.

Deus é o meu grau máximo de compreensão relativa

no ponto de desespero total

em que uma flor se movimenta ou um cão

danado se aproxima solidário de mim.

E é ainda a palavra deus que atribuo

aos instintos mais belos, sob a chuva,

notando que no chão de passagem

já brotou e feneceu várias vezes o que eu chamo de alma

e é talvez a calma

na química dos meus desejos

de oferecer uma coisa.





“contemplação dos seios das beterrabas”

manhã de chuva banheira

na horta sabiás

cantando

em volta

de uma enorme figueira

cujas raízes abraçam

uma pedra enorme

que parece um ovo

de musgo cristalizado

depositado pela própria

árvore galinácea

fenomenal

parada entre os canteiros

de alface

e depois uma tira

de terra vermelha

na qual despontam afundados

os seios quase roxos

de beterraba







“introdução à arte das montanhas”





1995





Um animal passeia nas montanhas.

Arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego

mas não desiste de chegar ao ponto mais alto.

De tanto andar fazendo esforço se torna

Um organismo em movimento reagindo a passadas,

e só. Não sente fome nem saudade nem sede,

confia apenas nos instintos que o destino conduz.

Puxado sempre para cima, o animal é um ímã,

numa escala de formiga, que as montanhas atraem.

Conhece alguma liberdade, quando chega ao cume.

Sente-se disperso entre as nuvens,

acha que reconheceu seus limites. Mas não sabe,

ainda, que agora tem de aprender a descer.













Os poemas acima fazem parte de “Poesia reunida (1968-2021)”, de Leonardo Fróes. A antologia reúne os livros do escritor, nascido em 1941 em Itaperuna (RJ). Na orelha, Ricardo Domeneck destaca a pluralidade da obra de um “homem plural: sua zombaria nos poemas satíricos contra nossas imposturas nacionais, a contemplação da natureza também humana, nas belezas e violências do desejo”, e afirma: “A poesia de Leonardo Fróes faz também da linguagem um animal, um organismo, algo vivo.” Responsável pela edição do livro, Cide Piquet considera “meditativa” a poesia de Fróes, “aberta a múltiplos atravessamentos”: “É como se, vinda da terra, dessa conexão mais funda do poeta com a natureza, ela passasse pelo corpo antes de chegar à linguagem.” Leonardo Fróes é um dos convidados da 19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e participará, com Júlia de Carvalho Hansen e Cecilia Vicuña, da mesa “Fios de palavras” (1º/12, às 18h).













“Poesia reunida (1968-2021)”

• Leonardo Fróes

• Apresentação de Cide Piquet

• Editora 34

• 424 páginas

• R$ 84