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Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasil
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O surgimento de Teresina, contudo, tem raízes na Barra do Poti, onde, em 1760, já havia um aglomerado de fogos. Ou seja, casas habitadas por pescadores, canoeiros e plantadores de fumo e mandioca. Foto: Wikimedia Commons Domínio Público
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Atualmente, Teresina celebra seu legado com uma programação de eventos que homenageiam tal trajetória. Essa data comemorativa reforça a importância da cidade como um ícone cultural do Brasil. Que tal, então, conhecermos mais sobre a apaixonante capital piauiense? Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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Seu traçado urbano foi desenhado como um tabuleiro de xadrez. E ostenta a fama de ser a primeira cidade planejada do país, a fim de substituir outra já existente. Foto: Alexandro Dias / Wikimedia Commons
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O objetivo era claro: substituir a então capital Oeiras, isolada na região central do Piauí e que não conseguia deter a influência comercial e industrial do estado vizinho, o Maranhão, sob boa parte do Oeste piauiense. Foto: Acervo Iphan
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O crescimento da nova capital, apesar de vagaroso, foi impulsionado pela navegação fluvial, mas com a colaboração de um comércio diverso e algumas industrias. O Rio Parnaíba teve papel essencial na integração de Teresina ao estado, facilitando o comércio de produtos pelo porto de Parnaíba, inclusive no litoral. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O nome Teresina, aliás, remete aos tempos do Império, que já havia se instaurado no Brasil. Assim, a cidade foi batizada em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, esposa de Dom Pedro II. Foto: Pacheco, Joaquim Insley, 1830-1912/Acervo Fundação Biblioteca Nacional
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Já o apelido "Cidade Verde" foi dado pelo escritor Coelho Neto, encantado com a arborização da cidade. As ruas e avenidas, portanto, eram entremeadas de árvores, além de grandes áreas verdes. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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Com uma área de 1.673 km², a economia da capital piauiense baseia-se na indústria têxtil e de confecções. Desse modo, percebe-se a forte presença de pequenas e médias empresas. Foto: Alexandro Dias/Wikimedia Commons
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A cultura tem uma rica diversidade cultural, influenciada por povos indígenas, africanos, europeus e migrantes. Teresina é berço de nomes relevantes da música e da literatura, entre eles o poeta Torquato Neto, considerado um dos maiores nomes da Tropicália. Foto: Acervo/Agência Senado
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Essas manifestações se expressam em celebrações religiosas, folclóricas, danças, músicas, gastronomia e artes. A cena musical de Teresina, por exemplo, é diversa e criativa, com artistas que se destacam em vários gêneros. Foto: Secult/PI
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A cidade é palco de manifestações culturais como o Cavalo Piancó, Bumba Meu Boi, Congada, Samba de Cumbuca, Balandê Baião e outras festas folclóricas que remontam às origens do povo nordestino. Foto: Divulgação/PMPI
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Essas ricas tradições são preservadas e festejadas com reverência ímpar, especialmente em festas populares que encantam moradores e turistas. Eventos como o "Cultura na Praça" trazem música, circo e arte para espaços públicos da cidade. Foto: SeCult
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O artesanato também é uma das marcas de Teresina. Destaca-se a arte santeria em madeira, que consiste na produção de imagens de santos esculpidas em madeira, com traços rústicos e expressivos. Produtos de cerâmica, bordado, palha e madeira também são vendidos em larga escala. Foto: Moura Alves/MTur
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A tecelagem e o bordado manual também são produzidos por artesãs como a famosa Tia Maria, que trabalha há décadas no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, referência na produção de peças típicas e arte popular. Foto: Moura Alves/MTur
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Outros exemplos incluem cerâmica da Serra da Capivara, esculturas em barro, peças em couro e fibras naturais, e joias com opala de Pedro II Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O Mercado São José, aliás, é um dos mais antigos da cidade. Lá, encontra-se de tudo: artesanato, comidas típicas e cultura popular. Foto: Moura Alves/MTur
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A gastronomia local é outro ponto de destaque, com pratos típicos como Maria Isabel, Paçoca, Capote e a inigualável Carne de sol, que são verdadeiras iguarias da culinária piauiense e nordestina. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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A cajuína é patrimônio cultural de Teresina. A bebida feita do caju é símbolo da cidade e reconhecida como patrimônio cultural do estado. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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Teresina, embora não seja banhada por praias, é dona de verdadeiros cartões-postais. O Parque Ambiental Encontro dos Rios é um dos maiores exemplos, local onde os rios Parnaíba e Poti se encontram. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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A Ponte Estaiada é o símbolo moderno da cidade e oferece vista panorâmica de Teresina a partir de seu mirante. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O Theatro 4 de Setembro é a principal casa de espetáculos do Piauí, com arquitetura histórica e programação cultural intensa. Foto: Moacir Ximenes / wikimedia commons
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A Igreja São Benedito, construída sobre um antigo cemitério, é um marco religioso e histórico do centro de Teresina. Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O Museu do Piauí, localizado na Casa de Odilon Nunes, guarda peças históricas, fósseis e arte sacra. Foto: Secult/PI
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O Estádio Lindolfo Monteiro, importante para o esporte local, foi construído onde antes funcionava o quartel da cidade. Foto: Ascom / Semel
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O Centro Histórico de Teresina é outro ponto de destaque, onde a história da cidade está preservada nas construções e monumentos do século XIX. A arquitetura reflete influências europeias e locais, com presença de estilos neoclássico, barroco e principalmente eclético. Foto: Moacir Ximenes / Domínio público
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A Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, de estilo predominante neoclássico com traços de arquitetura clássica europeia conservados até hoje, fica localizada no centro da cidade. Destaca-se como um dos principais marcos religiosos, históricos e arquitetônicos da capital. Foto: Gerda Arendt / Wikimedia Commons
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Ao longo de seus 173 anos de história, Teresina consolidou-se como uma cidade que une rica cultura e um forte patrimônio histórico. Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina
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Atualmente, Teresina segue a se expandir nos sentidos Norte, Sul e Leste, e nas últimas décadas passou a crescer também para cima, com a popularização de prédios de apartamentos. Foto: Aureliano Muler/Prefeitura de Teresina
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A cidade é hoje reconhecida por sua capacidade de preservar suas tradições e ao mesmo tempo se modernizar para atender às necessidades de seus habitantes e visitantes. Com história, cultura, gastronomia e hospitalidade, Teresina encanta quem a visita e quem nela vive. Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina