BIO RITMO inaugura primeira unidade no Centro-Oeste

A BIO RITMO, marca premium do Grupo Smart Fit, inaugura sua primeira unidade no Centro-Oeste, em Goiânia (GO). Localizada no bairro Jardim Goiás, a academia integra o projeto de expansão nacional da marca e reforça a estratégia de ampliar sua presença no segmento premium de wellness em capitais estratégicas do país.

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Instalada na Avenida Deputado Jamel Cecílio, dentro do BP Lev Mall, a unidade conta com 1.680 m² e oferece uma experiência que combina infraestrutura de alto padrão, tecnologia e acompanhamento personalizado.

“Goiânia é uma das capitais que mais se destacam pelo desenvolvimento econômico, pela qualidade de vida e pela valorização de hábitos ligados ao bem-estar. Encontramos aqui um público alinhado ao posicionamento da BIO RITMO e enxergamos um grande potencial para o crescimento do segmento premium na região. Estamos muito felizes em iniciar nossa trajetória no Centro-Oeste por meio de uma cidade tão estratégica para os nossos planos de expansão”, afirma Diogo Corona, CEO do Grupo Smart Fit.

A escolha de Goiânia acompanha o cenário econômico da capital. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município é a 15ª maior economia do Brasil e a segunda maior do Centro-Oeste, atrás apenas de Brasília. A região também vive um momento de expansão do setor fitness, com novos investimentos e empreendimentos voltados a experiências de treino diferenciadas.

Com três décadas de atuação no segmento premium, a BIO RITMO chega ao mercado goiano com serviços voltados a diferentes perfis de alunos. A mensalidade parte de R$ 480, com valor promocional para os primeiros três meses.

Entre as novidades está o Plano Infinity, serviço exclusivo da marca que reúne personal trainer três vezes por semana, acompanhamento nutricional periódico e teste de DNA metabólico, utilizado para personalizar a rotina de treino de acordo com o perfil genético de cada cliente. As vagas são limitadas e a unidade já conta com lista de espera para o serviço.

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A inauguração amplia a atuação nacional do Grupo Smart Fit e marca o início da presença da BIO RITMO no Centro-Oeste. O movimento acompanha a expansão do mercado de wellness e a busca por experiências de saúde, bem-estar e performance cada vez mais personalizadas.