Luciana Gimenez passa por perrengue chique e faz 'cirurgia' no cabelo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Luciana Gimenez enfrentou uma situação inusitada após marcar presença em uma festa da grife Gucci, em São Paulo, nessa quarta-feira (7/10). Depois de aproveitar a noite de glamour, a apresentadora precisou lidar com um perrengue para desmontar a produção elaborada em seu cabelo.

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Para conseguir desfazer o penteado, ela contou com o suporte da médica Fernanda Nichelle, amiga que também esteve entre as convidadas da ocasião. O encerramento da comemoração se transformou em uma missão compartilhada nas redes sociais.

Cabelo rígido e tesoura

A complicação começou com a rigidez dos fios, provocada pela quantidade de gel e de outros produtos utilizados na fixação. O penteado também continha apliques colocados especialmente para garantir mais volume aos cabelos de Luciana.

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Diante da impossibilidade de soltar as mechas normalmente, Fernanda precisou utilizar uma tesoura para cortar e desmontar a estrutura. A apresentadora registrou os momentos nos Stories e comparou a cena, entre risos, a uma intervenção cirúrgica.

Nos vídeos publicados, Luciana brincou sobre a necessidade de ter uma profissional da saúde ao seu lado ao afirmar que "tem que ter uma médica que vai cortar, porque senão eu não ia conseguir dormir com isso, com o penteado".

A apresentadora fez questão de destacar a confiança depositada em Fernanda para autorizar o procedimento. "Eu confio nela porque ela é médica. Senão eu não ia deixar mexer nem ferrando", brincou.

Enquanto a médica retirava cuidadosamente os apliques e os fios, Luciana acompanhava a operação improvisada mantendo o bom humor. Em determinado momento da ação, a comunicadora brincou que era "mais fácil fazer uma cirurgia. Uma neurocirurgia, na verdade".

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Ao concluir a retirada de todo o material, a apresentadora comemorou o resultado alcançado e mostrou que o perrengue virou uma das partes mais divertidas da noite. "Eu já adorei a festa, o final foi melhor. Ai, eu te amo, amiga. Obrigada, viu? Te amo, amor", se declarou.