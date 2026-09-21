Luciana Gimenez mostra tríplex de 750 m² em São Paulo

Luciana também mostrou seu quarto e comentou que a janela oferece uma vista privilegiada para o pôr do sol. Ela disse se sentir feliz e sortuda por poder contemplar a paisagem diariamente. Durante o tour, a apresentadora também mostrou um par de muletas que usou após sofrer um acidente em uma estação de esqui, em 2023. Em vez de guardar o objeto, ela decidiu deixá-lo exposto como uma lembrança do período de recuperação. Foto: Reprodução / Instagram