Band adia estreia de Luciana Gimenez e retorno à TV fica para 2027

O retorno de Luciana Gimenez à televisão foi adiado. Após assinar contrato com a Band para um novo programa com estreia prevista para outubro deste ano, a emissora decidiu dar mais tempo para a preparação da atração, que agora deve ir ao ar apenas em 2027.

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A temática do novo programa ainda não foi divulgada. Rumores indicam que a ex-modelo comandará uma competição semanal. Segundo o "Notícias da TV", há especulações de que seja um programa de relacionamentos, com exibição às quartas-feiras.

Negociações com outras emissoras

As negociações com a Band ocorreram ao mesmo tempo em que a apresentadora recebeu um convite para a atual temporada da "Dança dos Famosos". A proposta de comandar um programa próprio teria influenciado sua decisão de recusar a participação na atração do "Domingão com Huck".

Desde que rompeu seu contrato com a RedeTV!, Gimenez foi bastante sondada. A comunicadora chegou a receber um convite do SBT para apresentar uma atração aos sábados. No entanto, a proposta da Band se mostrou mais interessante, principalmente por oferecer uma rotina de gravações menos intensa.

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Luciana Gimenez não é vista no comando do "SuperPop" desde janeiro e, desde então, está afastada da TV aberta. No primeiro semestre do ano, a apresentadora rescindiu seu contrato com a RedeTV! após 25 anos na emissora.