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Luciana Gimenez nega despejo e diz estar de mudança em São Paulo

Segundo a equipe da apresentadora, a saída foi inicialmente combinada de "forma amigável com os proprietários"

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Repórter
02/10/2026 07:41 - atualizado em 02/10/2026 07:42

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Band adia estreia de Luciana Gimenez e retorno à TV fica para 2027
A apresentadora pediu mais tempo para concluir a mudança, que envolve a estrutura da família e um filho menor de idade crédito: Tupi

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez, 56, negou nessa quinta-feira (1º) que esteja sendo despejada do imóvel onde mora, no Parque Cidade Jardim, em São Paulo. Em nota, sua assessoria afirmou que ela já está de mudança e que "desconhece qualquer ação de despejo" contra ela.

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Segundo a equipe, a saída foi inicialmente combinada de "forma amigável com os proprietários."

Os donos teriam solicitado a devolução do imóvel e dado prazo para que Luciana encontrasse outra residência. A apresentadora pediu mais tempo para concluir a mudança, que envolve a estrutura da família e um filho menor de idade.

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"Por se tratar de uma mudança que envolve toda uma estrutura familiar, inclusive um filho menor de idade, esse processo naturalmente exige planejamento, organização e um período razoável para que a transição seja feita de maneira responsável e segura", afirmou a assessoria ao F5.

Erika Cordes Gomez Salas e Jesus Gomez-Salas Villanueva moveram a ação, apontados como proprietários do apartamento. Segundo os autos, Luciana alugou o imóvel em 2020 e renovou o contrato duas vezes, por períodos de 24 meses. O vínculo terminou em julho, segundo os proprietários.

Eles afirmam que comunicaram à apresentadora a decisão de não renovar o contrato e que ela teria informado que não deixaria o apartamento, já que o último aditivo representou uma "nova locação".

Os proprietários pediram uma liminar para que a apresentadora desocupasse o imóvel em 15 dias. A juíza Renata Pinto Lima Zanetta negou o pedido em 8 de setembro, que considerou não preenchidos os requisitos para a medida

A assessoria também negou que a disputa esteja relacionada a inadimplência. "Não há e nunca houve qualquer atraso de pagamento ou débito de Luciana em relação ao imóvel. Todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia", afirmou.

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Segundo a equipe, Luciana pretende manter o diálogo com os proprietários enquanto organiza a mudança para uma nova residência em breve.

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