Matrículas 2027 exigem foco em rematrícula e captação

A temporada de matrículas 2027 começa em um mercado menor. Segundo os resultados do Censo Escolar 2025, divulgados pelo Inep, a rede privada de educação básica registrou 9.245.384 matrículas, queda de 2,9% em relação a 2024, e recuo de 5,9% na pré?escola.

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Thales Sedenho, especialista em marketing educacional, afirma que a redução de crianças em idade escolar eleva o custo de reposição de famílias que não renovam, tornando a rematrícula tão estratégica quanto a captação de novos alunos.

A Lei 9.870/1999 exige que as escolas divulguem proposta de contrato, valor da anuidade e número de vagas por sala com antecedência mínima de 45 dias ao término do período de matrícula. Essa exigência obriga que o reajuste seja definido cedo, pois a campanha de renovação depende dele. Detalhes sobre o calendário e a abordagem constam no guia de rematrícula escolar e renovação de contrato.

Os sinais de risco costumam aparecer meses antes da renovação, como reclamações sem resposta, ausência em reuniões, atrasos de mensalidade iniciados no meio do ano e mudança de segmento no ano seguinte. Para contatar essas famílias, Sedenho recomenda mensagens individuais, utilizando os modelos de mensagem de rematrícula para WhatsApp e e?mail, em vez de comunicados genéricos.

Na captação de novos alunos, o ponto crítico ocorre após o anúncio. Famílias que entram em contato pelo WhatsApp costumam conversar com outras escolas na mesma semana; a demora na resposta pode afastá?las. O especialista reúne orientações sobre atendimento de matrícula pelo WhatsApp da escola. A visita à instituição é a etapa decisiva: sem roteiro nem retorno no dia seguinte, a verba trazida pela família se perde. O passo a passo para transformar a visita em matrícula está no guia de como converter visita em matrícula, e um evento de portas abertas bem planejado ajuda a concentrar visitas no período de maior procura.

De acordo com Sedenho, junho e julho são destinados ao fechamento do reajuste e definição de vagas por série. A partir de agosto iniciam?se a rematrícula e a abertura da captação, cujo pico ocorre entre outubro e janeiro. Ideias para a campanha de 2027 podem ser consultadas em 20 ideias para a campanha de matrícula 2027.

Para atrair famílias em um raio pequeno, as escolas utilizam Google, Instagram e o perfil da empresa no Google segmentados por bairro e por segmento, conforme o guia de marketing para escolas particulares. Programas de indicação de famílias atuais também são incorporados, com regras descritas no programa de indicação para escolas.

O indicador prioritário para a verba é o custo por matrícula, e não o custo por clique. Isso requer o registro da origem de cada família em um sistema de CRM para escolas e o acompanhamento da conversão em cada etapa do funil de captação de alunos. Uma calculadora gratuita de custo por matrícula auxilia no cálculo com os números da própria instituição. Em uma campanha de Black Friday para um cursinho de Brasília, investimento de R$?22.948,52 em mídia gerou 115 matrículas e R$?1,5?milhão em receita, demonstrando a importância de vincular cada matrícula à campanha de origem.

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