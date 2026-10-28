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CHUVA EM BH?

Vai chover em BH nesta quarta (28/10)? Confira a previsão

Inmet prevê céu com muitas nuvens; oito regiões da capital já superaram a média de chuva de outubro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/10/2026 05:34 - atualizado em 28/10/2026 06:44

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Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)
BH terá quarta sem previsão de chuva e mínima de 15°C crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Belo Horizonte deve ter céu com muitas nuvens ao longo desta quarta-feira (28/10). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há expectativa de chuva durante o dia.

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Os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno dos 40%.

Apesar da previsão de tempo firme, Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva neste mês. Em oito das dez áreas monitoradas pela Defesa Civil, o acumulado ultrapassou a média climatológica de outubro, que é de 110,1 mm.

Leia Mais

Centro-Sul registra mais que o dobro da chuva esperada

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 13h45 desse domingo (25/10), a Região Centro-Sul liderava o acumulado de chuva na capital, com 240,4 mm, o equivalente a 218,3% da média esperada para todo o mês.

Na sequência, apareciam a Região Oeste, com 204 mm (185,3%), e a Noroeste, com 195,2 mm (177,3%).

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Apenas as regiões Norte e de Venda Nova ainda não haviam atingido a média climatológica mensal.

Confira os acumulados de outubro

  • Barreiro: 167,6 mm (152,2%)
  • Centro-Sul: 240,4 mm (218,3%)
  • Hipercentro: 154,4 mm (140,2%)
  • Leste: 129,8 mm (117,9%)
  • Nordeste: 145 mm (131,7%)
  • Noroeste: 195,2 mm (177,3%)
  • Norte: 101,4 mm (92,1%)
  • Oeste: 204 mm (185,3%)
  • Pampulha: 135,2 mm (122,8%)
  • Venda Nova: 105,8 mm (96,1%)

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