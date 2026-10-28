Vai chover em BH nesta quarta (28/10)? Confira a previsão
Inmet prevê céu com muitas nuvens; oito regiões da capital já superaram a média de chuva de outubro
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Belo Horizonte deve ter céu com muitas nuvens ao longo desta quarta-feira (28/10). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há expectativa de chuva durante o dia.
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Os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno dos 40%.
Apesar da previsão de tempo firme, Belo Horizonte já registrou volumes expressivos de chuva neste mês. Em oito das dez áreas monitoradas pela Defesa Civil, o acumulado ultrapassou a média climatológica de outubro, que é de 110,1 mm.
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Centro-Sul registra mais que o dobro da chuva esperada
Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 13h45 desse domingo (25/10), a Região Centro-Sul liderava o acumulado de chuva na capital, com 240,4 mm, o equivalente a 218,3% da média esperada para todo o mês.
Na sequência, apareciam a Região Oeste, com 204 mm (185,3%), e a Noroeste, com 195,2 mm (177,3%).
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Apenas as regiões Norte e de Venda Nova ainda não haviam atingido a média climatológica mensal.
Confira os acumulados de outubro
- Barreiro: 167,6 mm (152,2%)
- Centro-Sul: 240,4 mm (218,3%)
- Hipercentro: 154,4 mm (140,2%)
- Leste: 129,8 mm (117,9%)
- Nordeste: 145 mm (131,7%)
- Noroeste: 195,2 mm (177,3%)
- Norte: 101,4 mm (92,1%)
- Oeste: 204 mm (185,3%)
- Pampulha: 135,2 mm (122,8%)
- Venda Nova: 105,8 mm (96,1%)