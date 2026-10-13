A benesse padrão Trump anunciada por Lula a 12 dias da eleição

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump prometeu durante convenção do Partido Republicano no Texas, em setembro passado, dar US$ 5 mil para cada americano se os conservadores vencerem as eleições de novembro para o Congresso. A medida tem custo estimado de US$ 1 trilhão. E eis que, aqui no Brasil, algo parecido ganhou o noticiário nesta terça-feira, 13: a 12 duas do segundo turno das eleições, o governo Lula anunciou, em cerimônia no Palácio do Planalto, que dará R$ 5 mil para cada microempreendedor individual, a fundo perdido — sem necessidade, portanto, de reembolso.

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O governo não chegou a detalhar qual será o custo total do chamado de PixMEI. A justificativa para a distribuição da benesse é permitir investimentos que ampliem a capacidade produtiva, como a compra de equipamentos para um salão de beleza, a melhoria de uma barraca de alimentos ou a aquisição de uma moto elétrica para entregas. Pouco convencional até mesmo para os padrões petistas, a medida faz parte de um pacote voltado aos microempreendedores, um público que, indicam as pesquisas, tem votado em Flávio Bolsonaro. Lula anunciou também que enviará ao Congresso um projeto de lei complementar para perdoar R$ 12,6 bilhões em dívidas de 3,6 milhões de empreendedores.

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O petista se comprometeu, ainda, a comprar R$ 6 bilhões em dívidas bancárias dos microempreendedores, por meio da nova fase do programa Desenrola. Para participar, os bancos deverão oferecer desconto mínimo de 90% sobre o valor das dívidas. Terão prioridade na compra as carteiras oferecidas com os maiores descontos. Somente após essa fase os débitos serão negociados com os empresários.