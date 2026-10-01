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SAÚDE PÚBLICA

Falta de seringas de insulina afeta abastecimento na rede pública em MG

Entidade aponta desvio de insumos para canetas emagrecedoras e entraves em licitações, enquanto indústria fala em falha pontual de fabricante

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Melissa Souza
QU
Quéren Hapuque
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
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Quéren Hapuque
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01/10/2026 18:31 - atualizado em 01/10/2026 19:07

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A administração da insulina em pacientes diabéticos é feita por meio de seringas com agulhas acopladas; desabastecimento em cidades mineiras acende alerta
A administração da insulina em pacientes diabéticos é feita por meio de seringas com agulhas acopladas; desabastecimento em cidades mineiras acende alerta crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A rotina das pessoas que dependem do uso diário de insulina para manter a saúde sob controle em Minas Gerais foi atingida por um gargalo logístico e de mercado. Ao longo de 2026, a distribuição de seringas específicas para o tratamento de diabetes na rede pública de saúde enfrentou episódios de desabastecimento em diferentes regiões do estado e do país, expondo a fragilidade de uma cadeia de suprimentos essencial para a saúde pública. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a pasta avalia outras marcas disponíveis, diante da indisponibilidade da fabricante Venper, uma das principais fornecedoras do insumo para o setor público.

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A crise de abastecimento está associada, principalmente, a problemas com a Venper, cuja paralisação ou atraso nas entregas gerou um efeito cascata em postos de saúde de diversos estados. Em Minas, a dimensão exata do desabastecimento não foi divulgada pela SES, mas a falta das seringas já atingiu a ponta do sistema em pelo menos três municípios de diferentes regiões: Timóteo, no Vale do Aço; Três Corações, no Sul de Minas; e Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste. Por meio de nota, as prefeituras de Timóteo e de Carmo do Cajuru informaram que a situação já foi normalizada, enquanto a Prefeitura de Três Corações não retornou até a publicação da matéria.

Embora a SES não disponibilize um balanço de quais ou quantos municípios enfrentam ou enfrentaram a escassez do dispositivo ao longo deste ano, pacientes que foram às Unidades Básicas de Saúde (UBS) com a receita médica em mãos nos municípios citados voltaram para casa de braços vazios ao longo do ano. Outra opção foi recorrer à compra do insumo na rede privada com recursos próprios.

Por trás do desabastecimento que afeta a ponta do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, os fatores envolvidos vão desde o mercado farmacêutico até a dinâmica de compras públicas. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), entidade que acompanha de perto a situação das gestões locais, associa a escassez das seringas a dois gargalos principais: o esgotamento produtivo das indústrias e entraves burocráticos nos processos licitatórios com os fabricantes cadastrados.

De acordo com relatos compilados pelo Cosems-MG junto a fornecedores e representantes da indústria farmacêutica, o estoque de seringas originalmente destinadas à aplicação de insulina sofreu um severo desvio de finalidade tanto no canal público quanto no privado. A alta na procura e o uso irregular do insumo para a aplicação de medicamentos emagrecedores, como soluções manipuladas ou fracionadas, drenaram o mercado e aceleraram o esgotamento dos estoques que deveriam atender exclusivamente aos portadores de diabetes. A reportagem procurou a Venper e não obteve retorno sobre o assunto.

Nós licitatórios

O fenômeno de consumo atípico somou-se a complicações nas atas de registro de preços e licitações estaduais e municipais. Segundo o Cosems, o desabastecimento do item também ocorre devido ao descumprimento contratual e diversos atrasos das empresas detentoras de atas de registro de preço, o que resulta em “cancelamentos de empenhos e sucessivos pedidos de prorrogação de prazos não cumpridos”.

Quando os fabricantes tradicionais, como a Venper, deixam de entregar os lotes acordados nos contratos públicos, as prefeituras encontram dificuldade burocrática para realizar compras de emergência no mercado privado, onde os preços costumam ser significativamente mais altos e o estoque, restrito.

“Essa situação também é relatada pela SES-MG onde ela disponibiliza atas de registro de preços e o município tem a autonomia de aderir ou não, porque pode fazer por aquisição própria, mas, o fornecedor que ganhou essa ata para a distribuição dessas seringas não entrega dizendo por falta de matéria-prima para distribuição das mesmas aos municípios. Fica claro que há fracasso nos certames licitatórios”, destacou o Cosems, em nota.

O conselho vê o cenário de maneira “preocupante” e agora pede ao Ministério da Saúde a intervenção e articulação com a cadeia produtiva. O objetivo é que a pasta federal confira a situação entre os fabricantes e distribuidores de correlatos para mapear a capacidade produtiva e conter a alta excessiva de preços no mercado nacional.

Além disso, segundo o Cosems, é necessário que haja alinhamento técnico sobre preços de referência, isto é, emissão de diretrizes ou nota técnica que oriente o regulamento das estimativas de custo nos processos licitatórios estaduais, municipais e consorciados. A medida busca evitar a abertura de novos pregões em condições desfavoráveis.

Outra solicitação é a avaliação da possibilidade de compras centralizadas ou suplementares pelo Ministério da Saúde. A proposta prevê estudar a viabilidade de uma aquisição centralizada ou de um apoio logístico emergencial para atender entes federativos que estejam em situação crítica de estoque.

Por fim, o Cosems solicita a aceleração e a compatibilização da distribuição dos dispositivos de aplicação. A ideia é adequar o cronograma de entrega das canetas aplicadoras de insulinas análogas à demanda real de cada território, reduzindo a pressão sobre a oferta de seringas convencionais.

Associação rebate desabastecimento

Por outro lado, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo) apresenta uma leitura diferente sobre a escala do problema. Procurada pela reportagem, a entidade que representa o setor afirmou que o desabastecimento não se trata de uma crise sistêmica de capacidade produtiva das indústrias instaladas no país, mas sim de um episódio pontual diretamente atrelado às operações de um fabricante específico – a Venper.

O diretor institucional da Abimo, Márcio Bósio, ressaltou que até o momento não recebeu notificações ou relatos formais por parte dos secretários municipais de saúde indicando falta generalizada de seringas em Minas Gerais ou em outras unidades do país, sustentando que a capacidade fabril nacional das demais empresas do segmento permanece estável. Uma das hipóteses, segundo ele, é a mudança do padrão de fabricação mediante a mudança de mercado.

“A empresa produziu menos (seringas). A caneta emagrecedora tem uma coisa de liberação rápida, então para 90% das pessoas, ou mais, ela é mais eficiente no uso. Caiu a demanda, as fábricas reduziram as suas linhas de produção dessa seringa em especial e passaram (a produzir) outros tipos de seringa”, diz Bósio.

Segundo o diretor institucional da Abimo, devido à mudança no padrão de fabricação, é possível que haja um desabastecimento a larga escala para os municípios e estados que ainda utilizam as seringas para aplicação de insulina, mas, por enquanto, pode-se chamar de “falta regional”. A associação reforça, no entanto, que cabe ao Ministério da Saúde gerir a situação.

Por meio de nota, a pasta federal explicou que as seringas ofertadas no SUS são adquiridas e dispensadas por estados e municípios, “de acordo com as realidades locais e as necessidades de saúde da população. Diante de relatos dos entes federativos sobre dificuldades na aquisição desse insumo, o Ministério da Saúde está mapeando a situação atual do mercado para identificar as possíveis causas desse cenário”.

Já a SES-MG alega que as seringas são financiadas e fornecidas pelo SUS no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo responsabilidade do município a aquisição, armazenamento e entrega desses itens ao cidadão. No entanto, o estado elabora as Atas de Registro de Preços (ARP) e, de acordo com a SES, caso os municípios optem pela adesão à ARP, a responsabilidade pelas etapas de fornecimento e compra continua sendo do município.

A secretaria reafirmou que avalia outras marcas que possuam registros ativos e vigentes na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e atendam às especificações previstas no edital.

Perigo do desabastecimento

A escassez de seringas para a aplicação de insulina na rede pública de saúde acende um alerta sobre a continuidade do tratamento de pacientes, conforme avaliação da médica Silvana Pinheiro Neiva, presidente da regional mineira da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Segundo a especialista em endocrinologia e metabologia, embora a entidade não tenha recebido notificações formais sobre a falta do insumo por parte de gestores ou usuários, o desabastecimento é um problema extremamente grave, uma vez que a seringa e a agulha representam os únicos meios de administração da insulina no organismo.

A médica explica que o SUS opera com duas modalidades principais para a aplicação da medicação: as canetas reutilizáveis, nas quais são inseridos tubetes de insulina e acopladas agulhas específicas, e as seringas graduadas, utilizadas quando o fármaco é fornecido em frascos.

"No SUS em Minas Gerais, a maioria dos pacientes que usa a caneta reutilizável necessita apenas da agulha. Porém, o uso da seringa é indispensável nos casos em que o medicamento é distribuído em frascos ou quando o dispositivo reutilizável sofre avarias, quebra ou falha no funcionamento. Sem o insumo de aplicação, o paciente fica completamente impossibilitado de administrar a medicação", ressalta.

O maior risco decorrente da falta do material é a interrupção abrupta das doses diárias, o que pode levar ao descontrole da doença. “O paciente que fica sem esse meio de aplicação tem prejuízo no seu próprio tratamento e a maior preocupação da gente é que ele fique sem essa seringa e resolva não utilizar a insulina, o que é gravíssimo. E pode levar a uma descompensação da doença. A pessoa que usa insulina precisa de usar diariamente”, reforça a médica.

"A pessoa que depende de insulina precisa da aplicação diária. O medo principal é que o paciente, ao não encontrar a seringa no posto, simplesmente deixe de tomar a medicação. No caso do Diabetes Mellitus tipo 1, a ausência do hormônio pode desencadear a cetoacidose diabética, um quadro gravíssimo que exige hospitalização urgente e leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", alerta a presidente da SBD-MG.

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Silvana adverte ainda para os perigos da reutilização ou do compartilhamento do material entre pacientes. Segundo a presidente da SBD, a agulha da seringa perde a precisão e a funcionalidade após uma ou duas aplicações, e o reuso contínuo compromete a eficácia da medicação, causa lesões no tecido cutâneo e eleva o risco de infecções. Já o compartilhamento pode ocasionar a transmissão de doenças infecciosas graves.

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