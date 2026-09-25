Expedição Fartura revela os tesouros gastronômicos do sul de Minas

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A Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil realiza a expedição “Caminhos por Minas” entre 22 e 27 de setembro. A equipe percorre diferentes regiões do estado para registrar histórias e iniciativas ligadas a produtos mineiros com projeção nacional e internacional.

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A viagem tem curadoria e apresentação de Rusty Marcellini, pesquisador de cultura alimentar. O material coletado dará origem a uma websérie com lançamento previsto para novembro. O projeto é patrocinado pela Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

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Marcellini explica que a expedição está focada em quatro histórias: vinhos de dupla poda, azeites da Mantiqueira, águas minerais de Caxambu e Cambuquira, e a cachaça de um alambique do século XVIII em Coronel Xavier Chaves. O objetivo é mostrar as pessoas por trás desses produtos.

Desde 2012, as Expedições Fartura viajam pelo Brasil em busca de ingredientes, produtores e personagens da cultura alimentar. As viagens já passaram por quase 300 cidades, percorrendo mais de 100 mil quilômetros.

De Caldas a Coronel Xavier Chaves

O roteiro começa em Caldas, explorando a vitivinicultura mineira com a ex-enóloga da Epamig, Isabela Peregrino, e a pesquisadora Renata Vieira da Mota. A jornada segue para São Gonçalo do Sapucaí, com uma visita à Vinícola Bárbara Eliodora.

Em Maria da Fé, o foco se volta para a produção de azeites, com encontros com o pesquisador Pedro Moura, da Epamig, e a olivicultora Rosana Chiavassa, da Fazenda Santa Helena.

A expedição passa pelo Circuito das Águas, com gravações nos parques de Caxambu e Cambuquira, antes de seguir para a região de Tiradentes. O trecho final inclui conversas com Fabrício Rodrigues, do Becos de Tiradentes; Wander Oliveira, da Vinícola Mil Vidas, em Ritápolis; e Nando e Rubinho, da Cachaça Século XVIII, em Coronel Xavier Chaves.

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Segundo Marcellini, o percurso conecta produções recentes, como a dupla poda de vinhos e os azeites premiados, a produtos com forte relação histórica com o estado, como a cachaça e as águas minerais. A proposta é entender como essas histórias foram construídas e contá-las a partir de quem participou delas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.