Rota do vinho em Minas: conheça as vinícolas que você precisa visitar

Minas Gerais, terra do queijo e da cachaça, agora se consolida como um destino surpreendente para os amantes de vinho. Graças a uma técnica inovadora de cultivo, conhecida como inversão de poda, vinícolas no sul do estado estão produzindo rótulos premiados internacionalmente e atraindo turistas para experiências completas de enoturismo, especialmente durante o inverno.

Diferente do Sul do Brasil, onde a colheita da uva ocorre no verão, em Minas Gerais a vindima acontece entre julho e agosto. O clima seco e os dias ensolarados do inverno mineiro garantem a maturação perfeita das uvas, resultando em vinhos de alta qualidade, principalmente os da variedade Syrah, que se tornou a estrela da região.

Essa nova vocação, recentemente reconhecida com o selo de Indicação de Procedência "Sul de Minas – Vinhos de Inverno", transformou paisagens rurais em cenários ideais para passeios que combinam degustações, gastronomia e belas vistas. As fazendas abriram suas portas com programações que incluem visitas guiadas, piqueniques nos vinhedos e almoços harmonizados, oferecendo uma imersão completa no universo dos vinhos de inverno.

Vinícolas para incluir no seu roteiro

Explorar a rota do vinho em Minas, concentrada principalmente nos municípios de São Gonçalo do Sapucaí, Caldas e Andradas, é descobrir um lado sofisticado e acolhedor do estado. Diversas propriedades, muitas associadas à ANPROVIN (Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno), já se destacam no cenário nacional. Confira algumas sugestões:

Casa Geraldo: Em Andradas, na divisa com São Paulo, é uma das mais tradicionais. Com uma estrutura robusta, a vinícola possui um complexo turístico com restaurante, loja e diversas opções de passeios e degustações para toda a família.

Vinícola Estrada Real: Em Caldas, é uma das pioneiras na produção de vinhos finos de inverno. O passeio pelo local permite conhecer de perto a técnica da dupla poda e degustar rótulos de Syrah e Sauvignon Blanc com vista para a Serra da Mantiqueira.

Vinícola Bárbara Eliodora: Situada em São Gonçalo do Sapucaí, é uma das mais premiadas da região e reconhecida pela qualidade de seus vinhos Syrah. A vinícola oferece visitas guiadas e degustações que revelam os segredos do terroir de inverno.

Vinícola Alma Gerais: Em Lavras, esta vinícola familiar foca em uma produção artesanal e experiências personalizadas. Os visitantes podem conhecer os vinhedos, a cantina e provar vinhos singulares em um ambiente acolhedor.

Como o setor está em rápida expansão, é fundamental confirmar os dias e horários de funcionamento e agendar sua visita com antecedência, pois a maioria das propriedades trabalha com reservas. A melhor época para o passeio é durante a vindima, no inverno, quando as parreiras estão carregadas e o clima é mais agradável.

