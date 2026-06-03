7 destinos em Minas para quem ama queijo, café e cachaça artesanal

Minas Gerais é um convite aos sentidos. Mais do que paisagens históricas e montanhas, o estado oferece uma viagem inesquecível por sabores que definem a culinária brasileira. Para quem aprecia produtos artesanais, um roteiro por suas cidades é a chance de provar queijos premiados, cafés especiais e cachaças de alambique direto da fonte.

Explorar essas rotas é uma experiência que conecta o visitante à terra e às tradições locais. Cada parada revela produtores apaixonados e técnicas passadas por gerações, transformando uma simples degustação em uma imersão cultural. Abaixo, listamos sete destinos imperdíveis para quem busca o melhor da gastronomia mineira.

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São Roque de Minas: o berço do Queijo Canastra

Localizada no coração do Parque Nacional da Serra da Canastra, esta cidade é o epicentro do famoso Queijo Canastra. A região abriga dezenas de fazendas produtoras, muitas abertas à visitação. É a oportunidade ideal para entender o processo de maturação que confere ao queijo seu sabor único e marcante. Para uma experiência completa, visite a Estância Capim Canastra, uma das propriedades que recebem turistas para degustações.

Serro: a tradição do queijo artesanal

Menos badalada que a Canastra, a região do Serro é outra joia para os amantes de queijo. O modo de fazer o Queijo do Serro é tão tradicional que foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN. A cidade histórica preserva a arquitetura colonial e oferece um roteiro por fazendas que mantêm o preparo artesanal há séculos. Para provar e comprar, a Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro é uma parada obrigatória.

Carmo de Minas: o paraíso dos cafés especiais

No Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, fica uma das regiões mais premiadas do Brasil por seus cafés especiais. Carmo de Minas e cidades vizinhas, como São Lourenço e Cristina, formam uma rota obrigatória. Ali, é possível visitar fazendas como a Unique Cafés, que oferece tours da lavoura à xícara, acompanhar a colheita e a torra dos grãos e degustar bebidas com notas sensoriais complexas.

Salinas: a capital da cachaça de alambique

No norte do estado, Salinas é amplamente conhecida como a Capital da Cachaça Artesanal. A cidade é famosa por seus alambiques que produzem bebidas de alta qualidade, muitas delas premiadas internacionalmente. Visitar alambiques históricos como o da Cachaça Havana é uma oportunidade de conhecer todo o processo, desde o corte da cana até o envelhecimento em barris de madeira, com degustações guiadas.

Tiradentes: gastronomia que une tudo

Tiradentes é o destino que combina história com alta gastronomia. A cidade não é uma grande produtora, mas funciona como uma vitrine dos melhores sabores de Minas. Seus restaurantes renomados, empórios e o famoso Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes oferecem uma curadoria de queijos, cafés e cachaças de diversas regiões.

Ouro Preto: história com sabor mineiro

Visitar Ouro Preto é mergulhar na história do Brasil, e a gastronomia acompanha essa viagem. Nos arredores da cidade, é possível encontrar alambiques tradicionais que oferecem visitas guiadas. Além disso, os charmosos cafés e restaurantes do centro histórico, como o Café Geraes, que funciona junto ao Restaurante Escadabaixo, são paradas perfeitas para provar as delícias mineiras em um cenário único.

Diamantina: sabores no Vale do Jequitinhonha

Famosa pela Vesperata e por sua importância no ciclo dos diamantes, Diamantina também surpreende pelo paladar. A região oferece uma experiência gastronômica autêntica, com produtores de queijos e cachaças menos conhecidos, mas de qualidade notável. Para encontrá-los, uma visita ao Mercado Velho, antigo Mercado dos Tropeiros, especialmente aos sábados, é uma excelente pedida para explorar os sabores do Vale do Jequitinhonha.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.