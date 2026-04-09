Queijo canastra: como saber se é verdadeiro e não levar 'gato por lebre'

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O queijo canastra, um dos tesouros gastronômicos de Minas Gerais, está cada vez mais presente nas mesas dos brasileiros. Com a fama, no entanto, cresce também o número de falsificações que enganam o consumidor. Saber identificar o produto autêntico, originário da região da Serra da Canastra, é fundamental para garantir a experiência e a qualidade esperadas.

A produção original, que recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG) em 2012, se concentra em oito municípios mineiros: São Roque de Minas, Vargem Bonita, Medeiros, Tapiraí, Bambuí, Piumhi, São João Batista do Glória e Delfinópolis. A produção segue regras rigorosas e o verdadeiro queijo é feito exclusivamente com leite de vaca cru, o que lhe confere um sabor e uma complexidade únicos, impossíveis de replicar em processos industriais que utilizam leite pasteurizado. Por isso, a atenção aos detalhes é o melhor caminho para uma compra segura.

Leia Mais

Atenção ao selo e à casca

A principal garantia de autenticidade é o selo de origem queijo canastra. Geralmente, ele é um adesivo com um número de produtor e um QR Code, que permite rastrear toda a sua procedência, desde a fazenda até o ponto de venda. O selo também pode ser uma placa de caseína comestível, com numeração única, aplicada diretamente na casca do queijo. Essa certificação é a prova de que o produto foi feito conforme a tradição e as normas da região demarcada.

Outro ponto crucial é a casca. O Canastra legítimo tem uma casca amarelada e lisa, formada naturalmente durante o processo de maturação. Desconfie de queijos com cascas trincadas, muito esbranquiçadas ou com aparência plástica, que podem indicar produção industrial ou uso de conservantes não tradicionais.

Cor, textura e sabor únicos

As características internas do queijo também entregam sua origem. Um canastra artesanal tem um conjunto de atributos que dificilmente são encontrados em imitações. Antes de comprar, se possível, peça para provar um pedaço e observe os seguintes pontos:

Cor interna: o miolo do queijo deve ser branco ou ligeiramente amarelado, dependendo do tempo de cura. A coloração é sempre uniforme, sem manchas ou pontos escuros.

Textura: a massa é compacta, macia e untuosa. Ao ser cortado, o queijo verdadeiro não esfarela com facilidade nem solta soro em excesso.

Sabor e aroma: o sabor é marcante, levemente ácido e picante, características que se intensificam com a maturação. O aroma é complexo e remete ao campo.

O segredo do Queijo Canastra está no "terroir" da região, que reflete a vegetação, a altitude e o clima únicos da serra. Essa combinação resulta em um produto que carrega a identidade de seu local de origem, algo que nenhuma falsificação consegue copiar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.