Servidor de CAPS é denunciado por abuso sexual em troca de comida

A Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco, no Norte de Minas, confirmou que um funcionário do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade foi afastado de suas funções para a apuração de denúncia de abuso sexual feita por uma paciente. A pasta informou também que a investigação do caso está sob sigilo, não havendo, até agora, nenhum desfecho sobre a procedência ou não da denúncia.

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O caso também foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A denúncia foi divulgada pela Rede Record Minas. Uma mulher não identificada e que teve a voz alterada (a fim de preservar a identidade da suposta vítima) afirma que vive em condição de vulnerabilidade social, com dificuldade financeira para comprar comida e que o funcionário do CAPS teria se aproveitado da situação de pobreza para cometer os abusos, em troca de alimento e dinheiro.

“Cada relação era (trocada) por dois pacotes de bolacha. Outra relação era (trocada por) um pacote de café. Outra relação era (feita em troca) de três sabonetes”, diz a mulher, que alega que vinha sofrendo os abusos havia dois anos.



Ela afirma que o suposto abusador a ameaçou com represálias caso fizesse alguma denúncia contra ele. Outras três pacientes do CAPS teriam sido vitimas do servidor. A mulher declarou que procurou outros funcionários da unidade de atendimento para fazer a denúncia, mas nenhuma providência foi tomada.

Ela disse que, encorajada por uma amiga de infância, fez a denúncia junto à Polícia Militar, que registrou a ocorrência e encaminhou o caso ao MPMG. Ela informou também que formalizou a denúncia junto à corregedoria da Prefeitura de São Francisco. Além disso, pediu medida protetiva contra o servidor denunciado.

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Procurada pela reportagem do Estado de Minas, nesta quinta-feira (1/10), a Secretaria Municipal de Saúde São Francisco informou que servidor do CAPS denunciado pela paciente foi afastado de suas funções há dois meses, quando a acusação foi formalizada. A pasta informou ainda que a denúncia foi encaminhada à Corregedoria do Município e à Promotoria Pública.