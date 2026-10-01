Servidor de CAPS é denunciado por abuso sexual em troca de comida
Denúncia foi feita por uma mulher em vulnerabilidade social, paciente de unidade de atendimento de São Francisco. Secretaria de Saúde do município diz que apuração corre em sigilo
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A Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco, no Norte de Minas, confirmou que um funcionário do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade foi afastado de suas funções para a apuração de denúncia de abuso sexual feita por uma paciente. A pasta informou também que a investigação do caso está sob sigilo, não havendo, até agora, nenhum desfecho sobre a procedência ou não da denúncia.
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O caso também foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A denúncia foi divulgada pela Rede Record Minas. Uma mulher não identificada e que teve a voz alterada (a fim de preservar a identidade da suposta vítima) afirma que vive em condição de vulnerabilidade social, com dificuldade financeira para comprar comida e que o funcionário do CAPS teria se aproveitado da situação de pobreza para cometer os abusos, em troca de alimento e dinheiro.
“Cada relação era (trocada) por dois pacotes de bolacha. Outra relação era (trocada por) um pacote de café. Outra relação era (feita em troca) de três sabonetes”, diz a mulher, que alega que vinha sofrendo os abusos havia dois anos.
Ela afirma que o suposto abusador a ameaçou com represálias caso fizesse alguma denúncia contra ele. Outras três pacientes do CAPS teriam sido vitimas do servidor. A mulher declarou que procurou outros funcionários da unidade de atendimento para fazer a denúncia, mas nenhuma providência foi tomada.
Ela disse que, encorajada por uma amiga de infância, fez a denúncia junto à Polícia Militar, que registrou a ocorrência e encaminhou o caso ao MPMG. Ela informou também que formalizou a denúncia junto à corregedoria da Prefeitura de São Francisco. Além disso, pediu medida protetiva contra o servidor denunciado.
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Procurada pela reportagem do Estado de Minas, nesta quinta-feira (1/10), a Secretaria Municipal de Saúde São Francisco informou que servidor do CAPS denunciado pela paciente foi afastado de suas funções há dois meses, quando a acusação foi formalizada. A pasta informou ainda que a denúncia foi encaminhada à Corregedoria do Município e à Promotoria Pública.