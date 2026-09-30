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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Erika Kokay ao Senado

Eleitores escolherão dois senadores nestas eleições; veja a lista completa com os números de todos os candidatos ao Senado pelo Distrito Federal

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Repórter
30/09/2026 16:04

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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Erika Kokay ao Senado
Erika Kokay, candidata ao Senado pelo Distrito Federal crédito: Divulgação / Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados distritais, governadores e o presidente da República.

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A candidata Erika Kokay (PT) concorre ao Senado pelo Distrito Federal com o número 131.

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Como votar para senador

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma" após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

Nas Eleições 2026, os eleitores deverão votar duas vezes para o cargo, pois dois senadores serão escolhidos. É necessário selecionar dois candidatos diferentes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.

Candidatos ao Senado pelo DF

Confira a lista com o número de todos os candidatos ao cargo no Distrito Federal:

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