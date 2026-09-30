Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Erika Kokay ao Senado
Eleitores escolherão dois senadores nestas eleições; veja a lista completa com os números de todos os candidatos ao Senado pelo Distrito Federal
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados distritais, governadores e o presidente da República.
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A candidata Erika Kokay (PT) concorre ao Senado pelo Distrito Federal com o número 131.
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Como votar para senador
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma" após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.
Nas Eleições 2026, os eleitores deverão votar duas vezes para o cargo, pois dois senadores serão escolhidos. É necessário selecionar dois candidatos diferentes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.
Candidatos ao Senado pelo DF
Confira a lista com o número de todos os candidatos ao cargo no Distrito Federal:
Bia Kicis (PL): 223
David Horn (PCO): 290
Erika Kokay (PT): 131
Guto Felício dos Santos (PSDB): 456
Leila do Vôlei (PDT): 123
Marley (AVANTE): 700
Michelle Bolsonaro (PL): 222
Professor Guilherme Amorim (UP): 800
Ronaldo Fonseca (PSD): 555
Sebastião Coelho (NOVO): 300
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Zanata (PSTU): 161