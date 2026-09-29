Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Marina Silva ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e o presidente da República.

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Para quem deseja votar em Marina Silva (Rede) para o Senado, o número a ser digitado na urna é 180.

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Como votar para senador?

O eleitor deve digitar um número de três dígitos para escolher seu candidato ao Senado. Após inserir o código, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar a tecla verde "confirma".

Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisará votar duas vezes para o cargo, selecionando dois candidatos diferentes. Caso o mesmo concorrente seja escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado por SP em 2026