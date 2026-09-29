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Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Marina Silva ao Senado

Veja a lista completa com o número de todos os concorrentes e o passo a passo de como votar corretamente para senador nas eleições deste ano

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Repórter
29/09/2026 15:00

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Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Marina Silva ao Senado
Marina Silva, candidata da Rede ao Senado, é destaque em pesquisa para as Eleições 2026 em São Paulo crédito: Evaristo Sa / AFP

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e o presidente da República.

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Para quem deseja votar em Marina Silva (Rede) para o Senado, o número a ser digitado na urna é 180.

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Como votar para senador?

O eleitor deve digitar um número de três dígitos para escolher seu candidato ao Senado. Após inserir o código, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar a tecla verde "confirma".

Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisará votar duas vezes para o cargo, selecionando dois candidatos diferentes. Caso o mesmo concorrente seja escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado por SP em 2026

  • André do Prado (PL): 222

  • Dra Eliana Ferreira (PSTU): 161

  • Ednelson Cesaretti (PCO): 290

  • Geraldo Rufino (Podemos): 200

  • Guilherme Derrite (PP): 111

  • Guto Schiavetto (Missão): 144

  • Maíra de Souza (UP): 808

  • Marcio Alves (UP): 800

  • Marina Silva (Rede): 180

  • Petter Maahs (PCB): 211

  • Simone Tebet (PSB): 400

  • Soninha Francine (Cidadania): 232

  • Weller Gonçalves (PSTU): 160

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  • William Teixeira (Agir): 360


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