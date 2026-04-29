Quaest em SP: Tebet e França lideram disputa ao Senado; veja números

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29/4) aponta que a ex-ministra Simone Tebet (PSB) e o ex-ministro Márcio França (PSB) lideram as intenções de voto para as duas vagas de São Paulo no Senado Federal em 2026. O levantamento mostra vantagem consistente dos dois nomes em todos os cenários testados, mas evidencia um quadro ainda indefinido, marcado por elevado número de indecisos e votos não válidos.

No primeiro cenário estimulado, Tebet aparece com 14% das intenções de voto totais, considerando a soma de primeiro e segundo votos, seguida por França, com 12%. Na sequência, surgem Guilherme Derrite (PP), com 8%, Ricardo Salles (Novo), com 6%, André do Prado (PL), com 5%, e José Aníbal (PSDB), com 4%. Nesse cenário, brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 27%, enquanto 24% se declaram indecisos.

Em uma segunda simulação, com a inclusão da ex-ministra Marina Silva (Rede), Tebet mantém os 14%, enquanto Marina aparece com 12%. Derrite segue com 8%, e André do Prado e Ricardo Salles aparecem empatados com 6% cada. Já José Aníbal, 4%. Nesse recorte, brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 28%, enquanto 22% se declaram indecisos.

O levantamento também testou um cenário com a presença de Pablo Marçal (União Brasil). Nesse recorte, Tebet oscila para 15%, seguida por França, com 12%, e Marçal, com 11%. André do Prado registra 7%, enquanto José Aníbal mantém 4%. Brancos e nulos somam 29%, e indecisos 22%.

Ao considerar apenas o primeiro voto do eleitor no cenário inicial, Tebet amplia a vantagem e atinge 23%, enquanto França e Derrite aparecem com 10% cada. Já no segundo voto, França lidera de forma isolada, com 13%.

Disputa aberta

Outro dado relevante do levantamento é o baixo nível de consolidação das escolhas. Segundo a Quaest, 60% dos eleitores afirmam que ainda podem mudar o voto até a eleição, enquanto apenas 39% consideram a decisão definitiva.

Perfil político

O levantamento mostra ainda que predomina entre os entrevistados a preferência por candidatos independentes. Segundo os dados, 48% defendem que os futuros senadores de São Paulo não sejam alinhados ao governo federal, enquanto 27% preferem nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 23% optam por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.650 eleitores entre os dias 23 e 27 de abril de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03583/2026.

