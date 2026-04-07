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GOVERNADOR DE SÃO PAULO

Candidato à reeleição, Tarcísio defende fim da reeleição a partir de 2030

Projeto tem sido defendido por Flávio Bolsonaro como barganha política

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/04/2026 21:29 - atualizado em 07/04/2026 21:31

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O governador Tarcísio de Freitas foi bastante cauteloso em suas abordagens para não melindrar os Bolsonaros
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas crédito: ept50424 MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato à reeleição, defendeu nesta terça-feira (7/4) o fim da reeleição no país a partir de 2030, conforme o projeto defendido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

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A proposta, chamada PEC da Reeleição, prevê mandato único de cinco anos para cargos do Executivo — presidente, governador e prefeito, sem possibilidade de reeleição.

“É um questionamento que faço. Eu acho hoje que a reeleição de fato está fazendo mal ao Brasil", disse Tarcísio, durante coletiva de imprensa após agenda em Francisco Morato, na Grande São Paulo.

Reeleição

O texto da PEC é de autoria do senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em maio do ano passado, mas ainda não chegou ao Plenário. Flávio tem defendido dar tração à proposta como estratégia de aproximação a outros grupos políticos, que poderiam ocupar sua cadeira caso ele se eleja presidente e a reeleição seja encerrada.

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O próprio Tarcísio, tratado como possível candidato a presidente em 2030, chamou a discussão do projeto de “um aceno para o Brasil”.

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“A gente tem que se questionar nesse momento em que medida a reeleição está ajudando ou não o país. Em que medida uma pessoa que entra consegue estabelecer uma visão de longo prazo ou fica refém da possibilidade de reeleição, deixando de fazer aquilo que de fato precisa ser feito", completou o governador paulista, que destacou a urgência de uma reforma política no país.

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