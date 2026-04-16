Haddad reduz vantagem de Tarcísio em 10 pontos em segundo turno
Governador ainda lidera com 53,4% contra 37,3% do petista; diferença era de 26 pontos em fevereiro
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O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) reduziu em 10 pontos percentuais a vantagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (16/4). No cenário atual, o governador tem 53,4% das intenções de voto, enquanto o petista registra 37,3%.
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Na rodada anterior, realizada em fevereiro, Tarcísio aparecia com 58,7%, contra 32,4% de Haddad. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 26,3 pontos percentuais para 16,1 pontos.
A alteração dos índices ocorre após Haddad deixar o Ministério da Fazenda no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar novamente o governo paulista, a pedido do presidente. Em 2022, o petista chegou ao segundo turno contra Tarcísio, mas foi derrotado por 55,27% a 44,73%.
Primeiro turno
No cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio mantém a liderança com 47,8% das intenções de voto, seguido por Haddad, com 33,1%. Os demais candidatos aparecem com desempenho inferior: Paulo Serra (PSDB) tem 4,6%, e Kim Kataguiri (União Brasil) registra 3,5%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6,7%, enquanto 4,4% não souberam ou não opinaram.
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Simulação do primeiro turno
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 47,8%
- Fernando Haddad (PT): 33,1%
- Paulo Serra (PSDB): 4,6%
- Kim Kataguiri (Missão): 3,5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%
- Não sabe/Não opinou: 4,4%
Rejeição
A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos. Haddad lidera nesse quesito, com 42,9% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Tarcísio aparece com 27,2%. Na sequência, estão Kim Kataguiri, com 17,5%, e Paulo Serra, com 17,3%. Outros 10,2% não souberam ou não opinaram, enquanto 6,9% disseram que poderiam votar em todos os candidatos.
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Índice de rejeição
- Fernando Haddad (PT): 42,9%
- Tarcisio de Freitas (Republicanos): 27,2%
- Kim Kataguiri (Missão): 17,5%
- Paulo Serra (PSDB): 17,3%
- Não sabe/não opinou: 10,2%
- Poderia votar em todos: 6,9%
Metodologia
A pesquisa ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios, entre os dias 11 e 14 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-00378/2026.