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PARANÁ PESQUISAS

Haddad reduz vantagem de Tarcísio em 10 pontos em segundo turno

Governador ainda lidera com 53,4% contra 37,3% do petista; diferença era de 26 pontos em fevereiro

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
16/04/2026 08:53

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Montagem: Tarcísio x Haddad
Na rodada anterior, realizada em fevereiro, Tarcísio aparecia com 58,7%, contra 32,4% de Haddad crédito: Tv Globo/Reprodução

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) reduziu em 10 pontos percentuais a vantagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (16/4). No cenário atual, o governador tem 53,4% das intenções de voto, enquanto o petista registra 37,3%.

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Na rodada anterior, realizada em fevereiro, Tarcísio aparecia com 58,7%, contra 32,4% de Haddad. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 26,3 pontos percentuais para 16,1 pontos.

A alteração dos índices ocorre após Haddad deixar o Ministério da Fazenda no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar novamente o governo paulista, a pedido do presidente. Em 2022, o petista chegou ao segundo turno contra Tarcísio, mas foi derrotado por 55,27% a 44,73%.

 

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio mantém a liderança com 47,8% das intenções de voto, seguido por Haddad, com 33,1%. Os demais candidatos aparecem com desempenho inferior: Paulo Serra (PSDB) tem 4,6%, e Kim Kataguiri (União Brasil) registra 3,5%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6,7%, enquanto 4,4% não souberam ou não opinaram.

Leia Mais

Simulação do primeiro turno

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 47,8%
  • Fernando Haddad (PT): 33,1%
  • Paulo Serra (PSDB): 4,6%
  • Kim Kataguiri (Missão): 3,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%
  • Não sabe/Não opinou: 4,4%

 

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos. Haddad lidera nesse quesito, com 42,9% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Tarcísio aparece com 27,2%. Na sequência, estão Kim Kataguiri, com 17,5%, e Paulo Serra, com 17,3%. Outros 10,2% não souberam ou não opinaram, enquanto 6,9% disseram que poderiam votar em todos os candidatos.

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Índice de rejeição

  • Fernando Haddad (PT): 42,9%
  • Tarcisio de Freitas (Republicanos): 27,2%
  • Kim Kataguiri (Missão): 17,5%
  • Paulo Serra (PSDB): 17,3%
  • Não sabe/não opinou: 10,2%
  • Poderia votar em todos: 6,9%

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios, entre os dias 11 e 14 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-00378/2026.

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