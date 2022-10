Ex-ministro da Infraestrutura foi eleito governador de São Paulo no segundo turno (foto: Miguel Schincariol / AFP)

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito governador de São Paulo no segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 95,04% das seções eleitorais apuradas, ele recebeu 55,32% dos votos válidos (12.811.488 votos).