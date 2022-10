Tarcísio para Haddad: 'você tem fixação na Presidência. Supera a derrota'

O debate organizado pela TV Globo é o último antes do segundo turno (foto: Globo/Reprodução) O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad (PT), dando a entender que o ex-prefeito da capital paulista não ‘superou’ a derrota para Jair Bolsonaro, então no PSL, em 2018. A afirmação foi feita durante o debate da TV Globo, nesta quinta-feira (27/10).









O debate organizado pela TV Globo é o último antes do segundo turno das eleições estaduais, que serão realizadas no próximo domingo (30/10). No primeiro turno, Tarcísio recebeu 9.881.995 votos (42,32%) e Haddad, 8.337.139 (35,70%).

