Genial/Quaest: Tarcísio lidera 1º turno e venceria Haddad em São Paulo

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança da corrida pela reeleição em 2026 em todos os cenários de primeiro turno testados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (29/4). O levantamento também aponta vantagem consolidada do atual chefe do Executivo paulista em simulações de segundo turno contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT), principal adversário na disputa.

No cenário principal de primeiro turno, Tarcísio registra 38% das intenções de voto, contra 26% de Haddad. Na sequência, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), aparecem empatados com 5% cada. O percentual de indecisos é de 13%, mesmo índice dos que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem comparecer às urnas.

Em um cenário alternativo sem Paulo Serra, Tarcísio oscila para 40%, enquanto Haddad soma 28%. Kim Kataguiri mantém os 5%. Neste recorte, o percentual de indecisos é de 13% e o índice dos que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem comparecer às urnas é de 14%.

Segundo turno

As projeções de segundo turno indicam ampliação da vantagem de Tarcísio sobre Haddad. Em um eventual confronto direto, o governador venceria por 49% a 32%. Nesse cenário, 11% dos eleitores afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 8% se declaram indecisos.

Cenário aberto

Apesar da dianteira do atual governador, o levantamento indica um cenário ainda aberto. Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados afirmam que podem mudar o voto até a eleição, enquanto 48% dizem ter decisão definitiva.

Avaliação

Ainda segundo a pesquisa, a gestão de Tarcísio é aprovada por 54% dos paulistas, enquanto 29% desaprovam e 17% não souberam opinar. Há um ano, o índice de aprovação de Tarcísio era de 62%, período em que o número de eleitores que não sabiam avaliar era menor - 8% - e o percentual de desaprovação também era 29%.

Reeleição

Conforme o levantamento, 54% consideram que o governador merece ser reeleito, ante 36% que rejeitam a recondução.

Sobre o perfil desejado para o próximo governador, 43% dos entrevistados defendem mudanças pontuais na gestão atual, enquanto 32% preferem uma mudança total. Outros 22% afirmam querer a continuidade do trabalho.

Alinhamento

O levantamento também captou a influência do cenário nacional na disputa estadual. Tarcísio é identificado como candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) por 45% dos entrevistados, enquanto 54% associam Haddad ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ainda assim, a maior parcela do eleitorado (47%) afirma preferir um governador independente, acima dos que desejam um aliado de Bolsonaro (27%) ou de Lula (23%).

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A pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.650 eleitores entre os dias 23 e 27 de abril de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03583/2026.