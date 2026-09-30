Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Alexandre Curi ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para os eleitores do Paraná que pretendem votar em Alexandre Curi para o Senado, o número que deve ser digitado na urna é 100.

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Como votar para senador?

A escolha para senador é feita com a digitação do número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, o eleitor deve apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido exibidos na tela estão corretos.

Nas Eleições 2026, os eleitores precisarão votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão escolhidos em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal.

É necessário escolher dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:

Alexandre Curi (Republicanos): 100

Cristina Graeml (PSD): 555

Deltan Dallagnol (Novo): 300

Dr. Rosinha (PT): 132

Filipe Barros (PL): 222

Gleisi Hoffmann (PT): 131

Joaquim do MLB (UP): 800

Karen Guerreiro (Missão): 144

Marcelo Marcelino (PCO): 290 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



