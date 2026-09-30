Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Alexandre Curi ao Senado
Eleitor paranaense precisa escolher dois nomes para o Senado; confira os números dos principais candidatos e saiba como votar corretamente na urna
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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Para os eleitores do Paraná que pretendem votar em Alexandre Curi para o Senado, o número que deve ser digitado na urna é 100.
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Como votar para senador?
A escolha para senador é feita com a digitação do número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, o eleitor deve apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido exibidos na tela estão corretos.
Nas Eleições 2026, os eleitores precisarão votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão escolhidos em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal.
É necessário escolher dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será anulado.
Candidatos ao senado
Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:
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Alexandre Curi (Republicanos): 100
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Cristina Graeml (PSD): 555
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Deltan Dallagnol (Novo): 300
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Dr. Rosinha (PT): 132
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Filipe Barros (PL): 222
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Gleisi Hoffmann (PT): 131
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Joaquim do MLB (UP): 800
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Karen Guerreiro (Missão): 144
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Marcelo Marcelino (PCO): 290
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