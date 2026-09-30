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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Alexandre Curi ao Senado

Eleitor paranaense precisa escolher dois nomes para o Senado; confira os números dos principais candidatos e saiba como votar corretamente na urna

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Repórter
30/09/2026 11:27 - atualizado em 30/09/2026 11:39

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Alexandre Curi ao Senado
Alexandre Curi, candidato ao Senado pelo Paraná nas Eleições 2026 crédito: Orlando Kisnner/ Alep

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para os eleitores do Paraná que pretendem votar em Alexandre Curi para o Senado, o número que deve ser digitado na urna é 100.

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Como votar para senador?

A escolha para senador é feita com a digitação do número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, o eleitor deve apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido exibidos na tela estão corretos.

Nas Eleições 2026, os eleitores precisarão votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão escolhidos em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal.

É necessário escolher dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:


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