Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Guilherme Derrite ao Senado
Prepare-se para votar neste domingo: anote o número do candidato e conheça os outros nomes que disputam uma das duas vagas por São Paulo
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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Para o Senado em São Paulo, o número do candidato Guilherme Derrite, do PP, é 111.
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Para votar em um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido do candidato, basta apertar o botão verde "confirma".
Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisa votar duas vezes para o cargo, escolhendo candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes, pois o segundo voto será anulado.
Candidatos ao Senado por SP
André do Prado (PL): 222
Dra Eliana Ferreira (PSTU): 161
Ednelson Cesaretti (PCO): 290
Geraldo Rufino (Podemos): 200
Guilherme Derrite (PP): 111
Guto Schiavetto (Missão): 144
Maíra de Souza (UP): 808
Marcio Alves (UP): 800
Marina Silva (Rede): 180
Petter Maahs (PCB): 211
Simone Tebet (PSB): 400
Soninha Francine (Cidadania): 232
Weller Gonçalves (PSTU): 160
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William Teixeira (Agir): 360